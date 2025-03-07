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新奢華溫泉旅宿「馥府 東京銀座」今冬開幕　房內泡湯、賞天際線

▲▼馥府 東京銀座。（圖／カトープレジャーグループ提供）

▲馥府 東京銀座將於今年冬天開幕。（圖／カトープレジャーグループ提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本高級溫泉旅館連鎖品牌「馥府（FUFU）」宣布進軍東京，最新品牌飯店「馥府 東京銀座」將於今年冬季開幕，飯店位於銀座最熱鬧繁華的街道，旅客在房內可以享受天然溫泉，以及欣賞庭園與天空美景，該飯店預計初夏開放預訂。

「馥府（FUFU）」隸屬於SLH全球奢華精品酒店集團旗下，目前在熱海、奈良、日光、箱根、輕井澤等地共有8間旅館。品牌以「品味時光之地」為概念，保留日式傳統旅館精神，兼具高雅現代的設計，2024年公布的首屆《日本米其林星鑰》中，馥府就有7間飯店獲得米其林二星和米其林一星殊榮。

▲▼馥府 東京銀座。（圖／カトープレジャーグループ提供）

▲▼馥府 東京銀座位於最繁華街區。

▲▼馥府 東京銀座。（圖／カトープレジャーグループ提供）

現在業者宣布將再開兩間新飯店。「馥府 東京銀座」計劃今年冬天開幕，飯店位於銀座一丁目交叉口，從東京地下鐵「銀座一丁目站」出來即達。全館僅有34間客房，可享受天然溫泉洗滌身心靈，並坐擁庭園與天空美景，同時品味館內以四季旬味製作的精緻料理。

▲▼馥府 城之島。（圖／カトープレジャーグループ提供）

▲▼「馥府 城之島 海風のしらべ」房內就享無敵海景。

▲▼馥府 城之島。（圖／カトープレジャーグループ提供）

「馥府 城之島 海風のしらべ」則將於2026年春天開幕，是品牌旗下首間擁有望海景觀的旅館。「馥府 城之島」設有34間客房，房內就享無邊際海景，無論是坐臥起居，或享受溫泉療癒時光，都能同時欣賞海景，該飯店同樣將於今年初夏開放預訂。

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

▲大阪華爾道夫酒店是今年大阪最受期待的酒店之一。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

▲大阪華爾道夫酒店頂級套房示意圖。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

而希爾頓酒店集團旗下最頂級奢華酒店品牌「華爾道夫」首次進駐日本，第一間品牌酒店就是「大阪華爾道夫」，並將於4月3日開幕。酒店將提供252間客房，客房坪數從15坪起跳，讓金字塔頂端旅客享受最道地的「華爾道夫服務」，館內設有品牌代表Lounge與酒吧設施「Peacock Alley」，還有餐廳、室內泳池、健身房、餐廳、SPA等多樣化設施。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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