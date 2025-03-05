馬來西亞4大夢幻潛點！全球最美島嶼、萬隻梭魚風暴　看沉船遺址

▲蘭卡威的潛水勝地「巴雅島海洋公園」。（圖／馬來西亞觀光局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

潛水季來了，馬來西亞觀光局分享4大夢幻潛點，西巴丹島可以目睹萬隻梭魚掀起的旋風；曾被《TIME》雜誌評選為全球最美島嶼的刁曼島，有機會與鯨鯊相遇；熱浪島能與海龜悠游，一面探索沉船遺跡，喜歡潛水的旅人準備收進口袋清單。

有別於高度開發的觀光潛水勝地，馬觀局特蒐馬來西亞半島東海岸的絕美島嶼，到婆羅洲東北部的秘境海域，日前馬來西亞榮獲知名潛水媒體《Scuba Diving Travel》頒發的2025讀者首選獎（Scuba Diving 2025 Readers Choice Awards），再次奠定其世界級潛水勝地的地位。

▲沙巴州東南方的西巴丹島，被譽為全球十大潛點之一。（圖／馬來西亞觀光局提供）

1. 全球十大潛水勝地：西巴丹島（Sipadan Island）

位於沙巴州東南方的西巴丹島，被譽為全球十大潛點之一，是許多潛水迷心中的夢幻聖地。這座由海底火山形成的島嶼，擁有垂直峭壁地形，最大深度達600公尺，棲息著超過3,000種魚類與數百種珊瑚。

▲旅客可目睹壯觀的 「梭魚風暴」，與蝠魟、大眼鰺、圓犁頭鯊等大型洄游魚群共游。（圖／馬來西亞觀光局提供）

特別的是，旅客可目睹壯觀的 「梭魚風暴」，與蝠魟、大眼鰺、圓犁頭鯊等大型洄游魚群共游。此外，西巴丹島被譽為全球海龜之都，是綠蠵龜與玳瑁海龜的重要繁殖地。

環保管制：

每日限額254名潛水員登島

島上無住宿設施，需從鄰近島嶼搭船往返

每年年底休養期暫停開放，以保護海洋生態

▲仙本那位於沙巴東海岸，如今已發展為潛水愛好者的天堂。（圖／馬來西亞觀光局提供）

2. 潛水考證首選：仙本那（Semporna）

仙本那位於沙巴東海岸，在馬來語中意為「完美」，過去常作為西巴丹島的中繼站，四周環繞著細緻柔軟的沙灘與清澈海水，如今已發展為潛水愛好者的天堂。這裡設有眾多潛店與訓練中心，提供從初學者到專業潛水的完整體驗。

▲彭亨州外海的刁曼島，由64座火山小島組成，曾被《TIME》評選為全球最美島嶼之一。（圖／馬來西亞觀光局提供）

3. 最美海島潛點：刁曼島（Tioman Island）

位於彭亨州外海的刁曼島，由64座火山小島組成，島上98%被原始叢林覆蓋，景色宛如人間仙境，曾被《TIME》雜誌評選為全球最美島嶼之一。

▲刁曼島的潛水客與海龜。（圖／刁曼島官方網站）

刁曼島坐落於珊瑚大三角西側，擁有超過6,000年歷史的珊瑚礁生態，是數百種魚類及無脊椎動物的棲息地。周邊海域自1985年起被劃為海洋公園，禁止捕魚與隨意下錨，以維護生態平衡。海底下除了繽紛的珊瑚花園、成群熱帶魚、海龜與魟魚，更隱藏二戰時期的沉船遺跡，甚至有機會與鯨鯊相遇。

同時，每年9月，當地潛水中心與馬來西亞政府聯合舉辦 「Start In Tioman」活動，透過淨灘、海洋保育講座及新手潛水課程，提升環保意識，確保這片海域的永續發展。

▲熱浪島位於登嘉樓州東北部，周圍海域亦被劃為海洋生態公園。（圖／馬來西亞觀光局提供）

4. 熱帶海洋天堂：熱浪島（Redang Island）

清澈見底的海水、潔白沙灘與壯觀珊瑚礁，讓熱浪島成馬來西亞受歡迎的度假島嶼之一。此島位於登嘉樓州東北部，周圍海域亦被劃為海洋生態公園，提供優質的潛水與浮潛環境。

這裡的海水能見度可達35英尺（約10.67公尺），可欣賞五彩斑斕的軟硬珊瑚、熱帶魚群及各種海洋生物。此外，每年5月至9月是海龜登島產卵的季節，潛客有機會親眼見證此一奇景。值得一提的是，熱浪島周邊還有兩艘二戰時期沉沒的英國戰艦，如今成為潛水員探險的熱點。