COLD STONE「烏龍茶歐蕾冰淇淋」新登場！還加了黑糖、白玉珍珠

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「COLD STONE」迎來春茶季，首度推出全新烏龍茶歐蕾冰淇淋，分別搭配Q彈黑糖珍珠、白玉珍珠打造2款經典組合新品，3月7日起於全門市上市開賣，並祭出限時3天第2杯半價優惠。

▲COLD STONE推出春季限定全新烏龍茶歐蕾冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲2款烏龍茶歐蕾冰淇淋通通吃得到Q彈珍珠。

COLD STONE選用濃郁奶香冰淇淋加入烏龍茶推出全新「烏龍茶歐蕾冰淇淋」，每一口都能吃到香氣十足的烏龍茶感。首推「黑糖珍烏龍」，烏龍茶歐蕾冰拌入黑糖醬、鹹起司餅乾後，再撒上超Q彈黑糖珍珠，黑糖香交織烏龍茶香，還有滿滿咀嚼口感。

另一款「桃氣玉烏龍」則是烏龍茶歐蕾冰淇淋搭配酥脆餅乾、晶透白玉珍珠，最後淋上清甜水蜜桃果醬的組合，神還原蜜桃烏龍人氣飲品，以上2新品將於3月7日起至4月10日限時開賣，至3月9日前可享「中杯以上冰淇淋（含桶裝）同尺寸第2件半價」優惠，提醒不含脆餅並以價低者為優惠品項。

▲全家「山丘藍藍莓霜淇淋」升級回歸。（圖／業者提供）

愛吃冰的也不能錯過全家Fami!ce3月升級再回歸的「山丘藍藍莓霜淇淋」，此次特意提升藍莓果汁含量，帶來更濃郁果香滋味，也開放混搭同樣強勢回歸的「比利時巧克力」或「小農牛奶」，即日起限時3天更於APP隨買跨店取祭出特價「5支188元」優惠，口味不限。