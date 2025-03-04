台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收　5攜帶規定必看

▲行動電源示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

為強化飛安，根據韓國政府最新規定，搭乘所有韓籍航空，行動電源和電子煙都需隨身攜帶，且全程禁止使用，並有攜帶數量限制，不過近期就有台灣網友表示，搭韓籍航空行動電源遭到沒收，因機身「沒有標示Wh電池容量」。韓國觀光公社台北支社提醒，目前航空公司及韓國政府公布的規範都是以Wh為準，若機身僅標示mAh，建議不要攜帶。

有多名台灣網友近日在網路分享，日前搭乘韓籍航空，登機前檢查行動電源時，被告知標示不清導致被沒收，或禁止帶上飛機，最後只能丟棄。

▲▼搭乘韓籍航空，行動電源上的電池容量標示一定要有「Wh」指示才能攜帶上機，如圖中紅框處。（圖／記者蔡玟君攝）

▲上圖的行動電源只有標示「額定容量3300mAh」，但沒有Wh標示，就禁止攜帶。（圖／記者蔡玟君攝）

對此，韓國觀光公社台北支社特別發文提醒，目前接獲消息，有部分航空公司會檢查行動電源上的標示，請確認攜帶的機身上有標示電池容量（建議以Wh為主，僅有mAh也有被丟棄的可能），如果標示已經磨損嚴重，或沒有相關說明在機身上，請不要攜帶，避免遭到丟棄。

▲搭乘韓籍航空的行動電源新制。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁）

也有網友詢問，只標示mAh 會被丟棄嗎？韓國觀光公社台北支社則回應，主要以現場海關人員的判斷為主。但目前航空公司及韓國政府公布的規範都是以Wh為準，對海關人員來說也是最快速、正確的判斷方式，因此還是建議攜帶標有Wh的行動電源，避免所有行動電源被丟棄的可能性。

▲▼韓國行動電源攜帶新規定。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁）

・搭乘韓籍航空行動電源5大規定

1.行動電源100Wh以下最多可攜帶5個，因特殊需求需多帶者，在報到時必須經過航空公司的核准程序，經核准的行動電源會額外貼上貼紙，以便在進行安檢時迅速確認。

2.100至160Wh需獲得航空公司批准，最多可攜帶2件，超過160Wh則禁止攜帶上飛機。

3.登機後，為防止行動電源端口與金屬接觸，應貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋，放入透明夾鏈袋或保護型小包中，建議旅客自行準備，並隨身攜帶或放置於座位前方椅袋內，禁止放在機內座位上方的行李架上，電子煙也相同。

4.機上禁止充電，若行動電源過熱或膨脹，應立即通知空服員。

5.可以公式計算行動電源的瓦時數，公式為：Wh = mAh ÷ 1000 × 電池電壓（V）。

▲公式計算行動電源的瓦時數。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁）