ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收　5攜帶規定必看

▲行動電源，行動電源電池容量標示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲行動電源示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

為強化飛安，根據韓國政府最新規定，搭乘所有韓籍航空，行動電源和電子煙都需隨身攜帶，且全程禁止使用，並有攜帶數量限制，不過近期就有台灣網友表示，搭韓籍航空行動電源遭到沒收，因機身「沒有標示Wh電池容量」。韓國觀光公社台北支社提醒，目前航空公司及韓國政府公布的規範都是以Wh為準，若機身僅標示mAh，建議不要攜帶。

有多名台灣網友近日在網路分享，日前搭乘韓籍航空，登機前檢查行動電源時，被告知標示不清導致被沒收，或禁止帶上飛機，最後只能丟棄。

▲行動電源，行動電源電池容量標示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼搭乘韓籍航空，行動電源上的電池容量標示一定要有「Wh」指示才能攜帶上機，如圖中紅框處。（圖／記者蔡玟君攝）

▲行動電源，行動電源電池容量標示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲行動電源，行動電源電池容量標示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲上圖的行動電源只有標示「額定容量3300mAh」，但沒有Wh標示，就禁止攜帶。（圖／記者蔡玟君攝）

對此，韓國觀光公社台北支社特別發文提醒，目前接獲消息，有部分航空公司會檢查行動電源上的標示，請確認攜帶的機身上有標示電池容量（建議以Wh為主，僅有mAh也有被丟棄的可能），如果標示已經磨損嚴重，或沒有相關說明在機身上，請不要攜帶，避免遭到丟棄。

▲▼韓國行動電源登機新制。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁）

▲搭乘韓籍航空的行動電源新制。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁）

也有網友詢問，只標示mAh 會被丟棄嗎？韓國觀光公社台北支社則回應，主要以現場海關人員的判斷為主。但目前航空公司及韓國政府公布的規範都是以Wh為準，對海關人員來說也是最快速、正確的判斷方式，因此還是建議攜帶標有Wh的行動電源，避免所有行動電源被丟棄的可能性。

▲▼韓國行動電源登機新制。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁）

▲▼韓國行動電源攜帶新規定。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁

▲▼韓國行動電源登機新制。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁）

・搭乘韓籍航空行動電源5大規定

1.行動電源100Wh以下最多可攜帶5個，因特殊需求需多帶者，在報到時必須經過航空公司的核准程序，經核准的行動電源會額外貼上貼紙，以便在進行安檢時迅速確認。

2.100至160Wh需獲得航空公司批准，最多可攜帶2件，超過160Wh則禁止攜帶上飛機。

3.登機後，為防止行動電源端口與金屬接觸，應貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋，放入透明夾鏈袋或保護型小包中，建議旅客自行準備，並隨身攜帶或放置於座位前方椅袋內，禁止放在機內座位上方的行李架上，電子煙也相同。

4.機上禁止充電，若行動電源過熱或膨脹，應立即通知空服員。

5.可以公式計算行動電源的瓦時數，公式為：Wh = mAh ÷ 1000 × 電池電壓（V）。

▲▼韓國行動電源登機新制。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁）

▲公式計算行動電源的瓦時數。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁

關鍵字： 韓國旅遊 亞洲旅遊 行動電源

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【讓專業的來XD】空拍機被老鷹當獵物抓走 靠定位爬山找回

推薦閱讀

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

只有星空和野溪相伴的療癒度假Villa

只有星空和野溪相伴的療癒度假Villa

4家手搖飲春季限定新品盤點！

4家手搖飲春季限定新品盤點！

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

全家抹茶季甜點、烘焙新品「第2件6折」

全家抹茶季甜點、烘焙新品「第2件6折」

辻利茶舗「櫻花祭」限時開跑

辻利茶舗「櫻花祭」限時開跑

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

全家「藍莓霜淇淋」明起回歸！限時3天特價　5支188元

全家「藍莓霜淇淋」明起回歸！限時3天特價　5支188元

必勝客「超濃五重起司比薩」回歸

必勝客「超濃五重起司比薩」回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

天母名店「溫德烘焙餐館」宣布歇業

台北玫瑰展3／14登場！有聯誼、接駁

名字對中3字免費住花蓮飯店

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

三芝櫻花季3/8登場　500株櫻花綻放如粉霧海！

傳承三代！南投50年老字號肉圓超Q彈

美式餐廳肋眼牛排「買一送一」

清晨4：30開賣！台中最強肉蛋吐司

添好運666元港點吃到飽延長

菲律賓最新蘇比克雀客國際酒店亮點先看

熱門行程

最新新聞更多

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

只有星空和野溪相伴的療癒度假Villa

4家手搖飲春季限定新品盤點！

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

全家抹茶季甜點、烘焙新品「第2件6折」

辻利茶舗「櫻花祭」限時開跑

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366