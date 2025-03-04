ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台灣松屋漲價！蓋飯、定食最多貴20元　全新菜單一次看

▲台灣松屋9/28開幕！9款主食搶先看　牛肉飯比日本便宜 。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣松屋今日漲價。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

餐飲漲不停！平價牛丼品牌「台灣松屋」昨天預告漲價，今日早上公布最新菜單，蓋飯系列上漲5元至16元，4款定食系列上漲10元至20元。

台灣松屋昨日公告，由於各項營運費用（原物料、基本工資、進口費用等）持續上漲，3月4日起調整蓋飯、定食等部分產品價格，今日也公布最新菜單，5款蓋飯上漲5元至16元，其中醬拌牛燒從170元漲到180元，蔥香鹽豬燒肉中碗從139元漲到145元，大碗從159元漲到175元，蒲燒豬燒肉中碗從130元漲到135元，大碗從150元漲到165元。

▲台灣松屋公布最新菜單。（圖／取自台灣松屋臉書））

▲台灣松屋公布最新菜單。（圖／取自台灣松屋臉書）※點圖放大

定食系列有4款價格上調，分別是蜜汁牛肉燒、牛燒肉、豬燒肉及蔥香鹽豬燒肉，一般量上漲10元，增量的上漲15至20元，另增加蔥鹽香煎雞腿肉米飯套餐，一般量185元，增量275元。2款漢堡排套餐則維持原價。

另外，陳記腸蚵專業麵線是萬華老店，更被譽為是台北前三名的麵線，營業時間都可看到店前隨時排著長長人龍等待。從3月1日起，店內大碗麵線價格從90元變成95元，業者表示是因為現在原物料上漲，加上員工薪水也漲，為反應成本而調整菜單價格。

關鍵字： 美食雲 台灣松屋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

推薦閱讀

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

只有星空和野溪相伴的療癒度假Villa

只有星空和野溪相伴的療癒度假Villa

4家手搖飲春季限定新品盤點！

4家手搖飲春季限定新品盤點！

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

全家抹茶季甜點、烘焙新品「第2件6折」

全家抹茶季甜點、烘焙新品「第2件6折」

辻利茶舗「櫻花祭」限時開跑

辻利茶舗「櫻花祭」限時開跑

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

全家「藍莓霜淇淋」明起回歸！限時3天特價　5支188元

全家「藍莓霜淇淋」明起回歸！限時3天特價　5支188元

必勝客「超濃五重起司比薩」回歸

必勝客「超濃五重起司比薩」回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

天母名店「溫德烘焙餐館」宣布歇業

台北玫瑰展3／14登場！有聯誼、接駁

名字對中3字免費住花蓮飯店

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

三芝櫻花季3/8登場　500株櫻花綻放如粉霧海！

傳承三代！南投50年老字號肉圓超Q彈

美式餐廳肋眼牛排「買一送一」

清晨4：30開賣！台中最強肉蛋吐司

添好運666元港點吃到飽延長

菲律賓最新蘇比克雀客國際酒店亮點先看

熱門行程

最新新聞更多

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

只有星空和野溪相伴的療癒度假Villa

4家手搖飲春季限定新品盤點！

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

全家抹茶季甜點、烘焙新品「第2件6折」

辻利茶舗「櫻花祭」限時開跑

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366