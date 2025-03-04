台灣松屋漲價！蓋飯、定食最多貴20元　全新菜單一次看

▲台灣松屋今日漲價。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

餐飲漲不停！平價牛丼品牌「台灣松屋」昨天預告漲價，今日早上公布最新菜單，蓋飯系列上漲5元至16元，4款定食系列上漲10元至20元。

台灣松屋昨日公告，由於各項營運費用（原物料、基本工資、進口費用等）持續上漲，3月4日起調整蓋飯、定食等部分產品價格，今日也公布最新菜單，5款蓋飯上漲5元至16元，其中醬拌牛燒從170元漲到180元，蔥香鹽豬燒肉中碗從139元漲到145元，大碗從159元漲到175元，蒲燒豬燒肉中碗從130元漲到135元，大碗從150元漲到165元。

▲台灣松屋公布最新菜單。（圖／取自台灣松屋臉書）※點圖放大

定食系列有4款價格上調，分別是蜜汁牛肉燒、牛燒肉、豬燒肉及蔥香鹽豬燒肉，一般量上漲10元，增量的上漲15至20元，另增加蔥鹽香煎雞腿肉米飯套餐，一般量185元，增量275元。2款漢堡排套餐則維持原價。

另外，陳記腸蚵專業麵線是萬華老店，更被譽為是台北前三名的麵線，營業時間都可看到店前隨時排著長長人龍等待。從3月1日起，店內大碗麵線價格從90元變成95元，業者表示是因為現在原物料上漲，加上員工薪水也漲，為反應成本而調整菜單價格。