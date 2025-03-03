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山中秘境鍛造場體驗做日本刀　再到最美海濱小鎮大嗑牡蠣吃到飽

▲▼日本兵庫桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲來日本體驗製作專屬自己的日本刀吧。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

到日本玩想要親手製作紀念品當作旅行回憶帶回家嗎？距離姬路城約25分鐘車程的相生市內，就有一座隱於山腳下的「桔梗隼光日本刀鍛造場」，旅客可以親手鍛刀帶回家，還可以到鄰近最美海濱小鎮，大嗑牡蠣吃到飽。

▲▼桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

「桔梗隼光日本刀鍛造場」在距離JR相生站約15分鐘車程的羅漢之里山腳下，宛如一座隱世之所，當地出身的負責人桔梗隼光做為日本刀職人已有24年時間，除了接受訂製武士刀，也對外開放預約體驗。

▲▼桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼選好刀身後，先用木頭練習敲打。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本兵庫桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

一般旅客體驗的日本刀為小刀，每人1萬2000日圓起（約新台幣2630元起），時間約1小時至1.5小時，一人即可成行。選好喜歡的刀身、穿好防護裝備、挑選適合手感的鐵鎚，先以木頭練習敲擊手感，即可用鐵鉗夾住小刀放入500度高溫的炭火中淬鍊。

▲▼日本兵庫桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼初步過程約重複四、五次。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本兵庫桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本兵庫桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲職人會協助調整刀身。（圖／記者蔡玟君攝）

整場鍛刀、敲擊刀身的過程約需4至5次，以高溫燃燒過後的刀身取出後通體火紅，職人會以粉筆點出需敲擊的重點，再以鐵鎚捶打，前、後、上、下都敲打後，才算初步完成。

▲▼日本兵庫桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「燒入」工序是塗上塗層後，再次放入火中烤製。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本兵庫桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本兵庫桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼最後磨刀刃，就完成了。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本兵庫桔梗隼光日本刀鍛造場。（圖／記者蔡玟君攝）

由於旅客敲打時可能會力道不均，為了讓刀身呈現更完美樣貌，職人會協助進行進一步的打磨與調整刀身，接著以碳粉、陶藝黏土、磨刀石粉製作成1:1:1的灰色塗層刷上刀身，並放入800度高溫的炭火中進行「燒入」工法，再以工具細磨刀刃，綁上皮繩、放入專屬袋子中即完成。

▲▼日本海之驛 SHIOSAI市場。（圖／翻攝自赤穗觀光協會官網）

▲▼海之驛 SHIOSAI市場提供70分鐘牡蠣吃到飽。（上圖／取自免費圖庫Photo AC，下圖／翻攝自赤穗觀光協會官網）

▲▼日本相生牡蠣。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

除了體驗鍛刀，也推薦到鄰近相生市的「赤穗市」走一趟！這座有「最美濱海小鎮」稱號的濱海城市除了海景咖啡林立，也是日本知名牡蠣養殖地，這裡產的牡蠣更有「海牛奶」美稱。在當地的「海之驛 SHIOSAI市場」，每年11月至隔年4月都提供70分鐘牡蠣吃到飽，可盡情享受肥美牡蠣的甘甜口感。

▲▼日本姬路城櫻花。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲姬路城櫻花美景。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

想要體驗鍛刀、牡蠣吃到飽，推薦從JR姬路站搭乘電車至JR相生站，再轉乘計程車到桔梗隼光日本刀鍛造場；而海之驛 SHIOSAI市場可從JR相生站搭至JR坂越站，再轉乘公車，約10分鐘可到。隨著賞櫻季節即將到來，旅客可先到姬路城賞櫻，再搭配上述行程，留下難忘回憶。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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