兵庫私房賞櫻行程攻略！看西日本最大櫻花迴廊　百年酒造吃午餐

▲小野市櫻花迴廊是西日本規模最大的賞櫻景點。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

記者蔡玟君／日本報導

到日本關西地區賞櫻別再只去大阪、京都，鄰近的兵庫縣可是「隱藏版寶藏賞櫻地」！《ETtoday新聞雲》就整理出私房賞櫻行程，從交通、必看櫻花景點、周邊玩法、美食一次告訴你，想要避開人潮又想玩出與眾不同，就到兵庫走一趟吧。

・私房賞櫻寶藏地點：小野市

距離神戶約1小時車程的小野市，可說是兵庫縣隱藏版賞櫻寶藏地點。其中最具代表性的就是從JR粟生站走路約15分鐘的「小野櫻花河堤迴廊」（おの桜づつみ回廊），是西日本最大規模的賞櫻景點。

▲小野市櫻花迴廊最受歡迎的拍攝點之一，就是從河川對岸捕捉櫻花、藍天、河堤倒影。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

小野櫻花河堤迴廊沿著河岸栽種650棵櫻花樹、綿延4公里，品種包括江戶彼岸櫻、大島櫻、染井吉野櫻、八重紅枝垂櫻、思川櫻等，因此賞花期長，每年3月下旬至4月上旬是最佳時節。而從河川另一側捕捉河川倒映櫻花與藍天的風景更是推薦必拍攝影點。

在小野市內還有多個賞櫻景點，如鄰近櫻花河堤迴廊的「河合運動公園」，同樣可看到沿著河堤綿延的櫻花大道景觀的「匠台公園」、「山田之里公園」、「大島川櫻迴廊」等。

交通方式：從神戶的JR三之宮站搭「山陽本線」至加古川站，換乘加古川線至「粟生站」，車程約1小時。

▲▼兵庫縣當地私人鐵路公司「北条鐵道」也是一條浪漫櫻花鐵道。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

・鐵道迷必搭：北条鐵道

日本每一條鐵道路線都擁有其獨特魅力，在小野賞櫻之餘，也推薦從粟生站搭上「北条鐵道」，深度探索在地人文與自然風光。

這條鐵道全長13.6公里，起自粟生站、終自北町站，共8個車站，也是一條推薦的「櫻花鐵道」路線。沿線多個車站如法華口站、播磨横田站等車站旁都栽有櫻花，當花季來臨時，看繽紛色彩的單節列車緩緩行駛而過，藍天下的遠山、粉嫩櫻花、鐵道與水田倒映，療癒畫面秒殺許多人相機記憶體。

▲在百年酒造「富久錦」享受午餐定食，還可以點當月的清酒Set，比較酒造內不同款清酒的風味。（圖／記者蔡玟君攝）

▲特色牛雜炒麵。（圖／翻攝自小野市臉書專頁）

・在地美食2選：在百年酒造中吃午餐、享牛雜炒麵

賞櫻之餘，品嚐在地美食也是必排行程！首先推薦的是小野市名物「牛雜炒麵（おの恋ホルモン焼きそば）」，該料理起源於昭和30年代，當地的燒肉店發明這項餐點。

好吃秘訣在於以烤肉醬為基底的微辣特製醬汁，搭配牛內臟的鮮甜風味，不僅小野市內多個餐廳菜單內都點得到，鄰近的鳥取縣也有。

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▲▼兵庫縣有許多知名酒造，其中「富久錦」在地經營已有186年歷史。（圖／記者蔡玟君攝）

兵庫縣作為日本酒產量最多的前三大縣之一，到兵庫玩當然要將酒造列入行程中。距離北条鐵道「法華口車站」約5分鐘車程的酒造「富久錦」，在地經營已有186年歷史，最大特色是與在地小農合作，從自己栽種酒米到釀酒，將在地風土融入清酒中，酒造本身建築也被兵庫縣指定為「景觀形成重要建造物」。

▲▼酒造內設有伴手禮店。（圖／記者蔡玟君攝）

釀酒之餘，富久錦酒造也是伴手禮專賣店與餐廳。挑高兩層樓的建築內，一樓販售自家清酒產品、在地陶器、以酒粕製成的保養品，還有各種食材與調味料。

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▲▼二樓餐廳空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼可以在此享用午餐，也推薦另外點一份「當月清酒Set」（如下圖）。（圖／記者蔡玟君攝）

二樓則設為餐廳，提供午餐定食，若需用餐即使沒有預約，也可向櫃檯人員詢問，最後受理時間為下午1點30分。四宮格木製便當盡可能運用在地食材製作而成，每個月菜單不盡相同；喜歡清酒卻又不確定該買哪一款的旅客，餐廳每個月都會有「當月清酒Set」，一次可喝到米大吟釀、純米吟釀、生酛系釀造法的純米酒，讓旅客品飲後，若有喜歡再到1樓伴手禮店購買。

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