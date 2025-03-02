「日本第一星空之鄉」春日必訪！小林市4大賞花地　櫻花隧道美炸

▲位於宮崎縣的牧場之櫻。（圖／宮崎縣小林市提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

位於九州的宮崎縣小林市，被譽為是「日本第一的星星故鄉」，除了擁有絕美星空，春天時也有夢幻櫻花美景。本篇整理4個春日賞花景點，今年想要來趟深度九州賞櫻之旅，不妨到小林市走一趟。

1.牧場之櫻

想走進日劇般的粉色浪漫場景嗎？「牧場之櫻」是一條長達2公里的櫻花隧道，道路兩側種下1000棵染井吉野櫻，花季約落在3月下旬至 4月上旬。當繁花盛開時，走在其中超夢幻，特別是在牧場櫻花祭期間，夜間還能欣賞燦爛的夜櫻與煙火，讓春夜更添魅力。

▲生駒高原每年春天可以欣賞罌粟花海。

2.生駒高原

春天也是欣賞五彩繽紛花海的最好時節！每當春季時，生駒高原內能欣賞五彩繽紛的罌粟花海，搭配藍天和遠山，療癒畫面每年都吸引許多旅客專程造訪。園區內還設有特色餐飲、紀念品商店與寵物遊樂區，最適合親子旅客。

▲野尻Kopia是座綜合公園，春天能賞櫻還有遊樂設施讓小朋友盡情放電。

3.野尻 Kopia

「野尻 Kopia」是座綜合公園，園內有許多遊樂設施讓小朋友能盡情放電，春天更能欣賞大片櫻花海，而園內的歷史資料館外觀仿日本城堡，滿開的櫻花與城堡相映成趣，為旅程增添獨特的文化氛圍。

▲萩の茶屋大片杜鵑花海。

4.萩の茶屋 野尻店

「萩の茶屋 野尻店」周邊種有約2000棵八重櫻，還有杜鵑、藤花花海，花期落在每年4月初至5月上旬左右，旅客可以沿著步道欣賞花海外，還能前往鄰近「SumiChan拉麵」品嚐在地美食。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）