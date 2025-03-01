城崎溫泉私房賞櫻景點5選！堤防看千棵櫻花海　登高遠眺蔚藍海岸

▲城崎溫泉「木屋町小路」櫻花美景。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本賞櫻季節即將到來，關西地區向來是熱門賞櫻地，若想要避開大量人潮，不妨往兵庫縣走一趟，當地有5處推薦賞櫻地點，不僅可以捕捉列車與櫻花同框的畫面，還有在整片粉嫩櫻花襯托下更顯夢幻的蔚藍海岸，晚上再穿上浴衣遊走在溫泉老街，享受愜意賞櫻假期。

▲城崎溫泉「木屋町小路」夜景。

1.城崎溫泉

位於兵庫縣豐岡市的城崎溫泉，是關西最具代表性的溫泉街之一，並以7大外湯為最大特色。鄰近7大外湯之一「一之湯」附近的木屋町小路，沿著河岸種植整排櫻花樹景觀，夜晚時粉色櫻花與朱紅燈籠相映，加上旅客們身穿浴衣的身影與木屐清脆的聲響，充滿濃厚的日式氛圍。

▲▼出石城跡櫻花。

2.出石城跡

同樣位於豐岡市內的出石城下町，古城景點「出石城跡」被櫻花圍繞，由於這裡所種植「染井吉野櫻」及「八重櫻」，兩個品種的開花時期不同，賞花期長達一個月，每年也會舉辦出石櫻花祭。

▲神鍋高原有高達15公尺的染井吉野櫻花樹。

3.神鍋高原

距離城崎溫泉開車約40分鐘的「神鍋高原」是關西知名的冬季滑雪勝地，而當地清瀧小學附近的櫻花廣場有高達15公尺的染井吉野櫻花樹，據說樹齡超過90歲，每當滿開時氣勢磅礡，是在地人的私房賞櫻景點。

▲JR竹野站就能看到整排櫻花海。

▲走上蛇蛇山可欣賞蔚藍海岸。

4.竹野海岸

從城崎溫泉搭電車只需10分鐘就能到達JR竹野站，竹野站月台旁栽種整片櫻花林，能夠捕捉到電車與櫻花同框的畫面。從竹野站步行約15分鐘，即可抵達長達1公里的美麗白色沙灘「竹野濱海水浴場」，吹著海風，沿著健行步道約15分鐘就能登上蛇蛇山的山頂，可飽覽櫻花與蔚藍大海、白色沙灘的絕美景色。

▲▼圓山川櫻花海。

5.日高町國府櫻花堤防

位於日高町的JR國府站，從JR豐岡站搭乘電車僅6分鐘，附近圓山川的河岸旁約1200棵櫻花林立，形成綿延1.5公里的櫻花步道，每當花季時，千棵櫻花海盛開景象非常壯觀。

迎接春季賞花潮，城崎溫泉推出「KINOSAKI MUST-VISITS PASS PREMIUM城崎周遊卡升級版」，內含每周末及日本國定假日運行的「環遊但馬・觀光巴士一日遊」，行程中就包含賞櫻景點出石城跡，還可以免費搭乘城崎溫泉空中纜車、參加麥秸工藝品體驗，並可以於合作店家享有折扣。

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