日本福島10處隱藏版賞櫻地圖！走進河畔櫻花隧道　再玩吉利蛋公園

▲福島請戶川RIVER LINE櫻並木。（圖／福島縣觀光復興推進委員會提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣虎航開飛福島航線後，讓旅客深度探索日本東北地區更方便。隨著賞櫻季節即將到來，福島擁有多處著名櫻花絕景，更有許多隱藏版秘境，本篇就整理出「10處隱藏版賞櫻景點」，不管是走在河堤步道欣賞壯觀吉野櫻花海，或是搭配冠雪遠山，宛如一幅在眼前展開的浮世繪畫卷，美景讓人難忘。

■請戶川RIVER LINE櫻並木

請戶川RIVER LINE是被選為福島縣遊步道50選之一的知名景點，每年賞花期約落在3月下旬至4月中旬。沿著請戶川綿延約1.5公里的步道，春季時約有120棵盛開的染井吉野櫻，形成壯觀的櫻花隧道，景色美不勝收。

▲位於浪江道路休息站內的吉利蛋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

若是寶可夢迷，那別錯過距離請戶川RIVER LINE不遠處的「浪江道路休息站」，這裡有以人氣寶可夢角色「吉利蛋」為主題的吉利蛋公園，公園內設有各種以吉利蛋和粉色寶可夢為造型的遊樂設施，可愛至極令人少女心大開。

地址：福島縣雙葉郡浪江町大字權現堂下川原附近

▲▼涼岡八幡神社。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）





■涼岡八幡神社

涼岡八幡神社創立於建武年間（1334～1336年），現今的社殿與境內由相馬中村藩第五代藩主相馬昌胤公整備，因其華麗壯觀的建築被譽為「相馬日光」，並於2012年被指定為日本國家重要文化財。

神社境內種植了約150棵染井吉野櫻，每當櫻花盛開之時，境內的紅色太鼓橋周邊及參道都被櫻花覆蓋，美不勝收。特別是從能夠眺望紅色太鼓橋與放生池的位置欣賞美景，更是一大絕景，每年推薦賞花期為4月上旬至中旬。

地址：福島縣相馬市坪田字涼岡51

▲▼21世紀森公園河津櫻。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）

■21世紀森公園河津櫻

位於磐城市的21世紀森公園因園內擁有一片種滿早開的河津櫻的區域而聞名。每年2月中旬開始綻放，並在約一個月內緩緩達到滿開，能夠長時間欣賞櫻花之美，正是此地的魅力所在。而從4月上旬開始，則由染井吉野櫻接力，展現另一種櫻花盛放姿態，花期可持續至中旬為止。

地址：福島縣磐城市常磐湯本町上浅貝110-33

▲▼荒川櫻堤河川公園。（上圖／日本旅遊推廣中心，下圖／photo AC提供）





■荒川櫻堤河川公園

荒川櫻堤河川公園位於福島市，靠近福島車站，是當地人氣的賞櫻景點。這裡的櫻花樹並排在荒川堤防上，共有約220棵染井吉野櫻樹，春天來臨時，櫻花一齊盛開，景色壯觀無比，每年花期約落在4月上旬至中旬。除了櫻花的美景外，這裡的另一大特色是背景中的吾妻富士山的殘雪。當春季來臨時，積雪融化後，殘雪呈現出兔子形狀，被當地人稱為「雪兔」，這一獨特景觀為賞櫻增添了不少浪漫氣息。

地址：福島縣福島市八木田字井戶上13-6外

▲釋迦堂川櫻並木。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）



■釋迦堂川櫻並木

釋迦堂川櫻並木位於福島縣須賀川市，沿著釋迦堂川的兩岸約2公里，約有350棵櫻花樹，每年4月中旬開始，櫻花一齊綻放，壯麗的櫻花並木展現在眼前，當地也會在花季時舉辦「櫻花祭」，除了白天可以欣賞到櫻花的美麗外，夜晚櫻花還會進行燈光點綴，讓人可以享受如夢似幻的夜櫻美景。

地址：福島縣須賀川市内影沼橋～釈迦堂川橋間

▲戶津邊之櫻。（圖／photo AC）



■戶津邊之櫻

戶津邊之櫻是一棵樹高18公尺、樹圍6.5公尺，樹齡超過600年的江戶彼岸櫻，據說是福島縣內最早綻放的櫻花之一。當地農家長年觀察花苞的生長來調整農事作業，因此被視為「農家的月曆」。

每年4月上旬至中旬是最佳賞花時期，滿開時，整棵樹宛如一把巨大的花笠，靜靜佇立於久慈川沿岸的丘陵上，與周圍的田園風光交相輝映，營造出夢幻般的景色。許多攝影愛好者特地前來捕捉水郡線列車與櫻花交相輝映的美景，當列車駛過時，櫻花與鐵道風光相互映襯，成為極具魅力的拍攝題材。

地址：福島縣東白川郡矢祭町大字中石井字戶津邊88

▲岳溫泉櫻坂。（圖／福島縣觀光復興推進委員會提供）



■岳溫泉 櫻坂

位於安達太良山山腰、從岳溫泉通往鏡池公園的櫻坂沿途種植約300棵染井吉野櫻，盛開時，粉色花海覆蓋道路兩側，形成一條壯觀的櫻花步道，吸引無數遊客前來賞櫻。特別是在鏡池的對岸，可以欣賞到櫻花並木與安達太良山殘雪相互輝映的美景，每年都吸引眾多賞花客慕名而來。推薦觀賞期間為4月中旬至下旬。

地址：福島縣二本松市岳温泉地內

▲▼中島地藏櫻日夜景象。（上圖／日本旅遊推廣中心，下圖／福島縣觀光復興推進委員會提供）





■中島地藏櫻

中島地藏櫻經過在地人整理後，從2009年起對外開放賞花，白天能觀賞櫻花在殘雪覆蓋的安達太良山襯托下展現優美的樹形與花姿；夜晚，透過燈光照耀，夢幻般的櫻花倒映在水田中，營造出如詩如畫的景色，推薦賞花期間為4月中旬至下旬。

地址：福島縣二本松市針道字中島1-1

▲櫻峠能看到3000株櫻花盛開的壯觀景象。（圖／福島縣觀光復興推進委員會提供）

■櫻峠

位於福島縣裏磐梯的櫻峠，擁有約3,000株壯觀的大山櫻，每年日本黃金周前後（4月底至5月初）進入盛開期。這裡是東北地區少見的賞櫻勝地，因為能同時欣賞到滿開的粉嫩櫻花與仍被白雪覆蓋的飯豐連峰山脈，形成夢幻般的對比美景，宛如一幅絕美畫作。此外，櫻峠周邊還有許多值得一遊的景點，如五色沼、桧原湖等，適合規劃一場春季賞櫻與大自然探索之旅。

地址：福島縣耶麻郡北塩原村大字大塩字櫻峠

▲▼宮川千本櫻。（圖／福島縣觀光復興推進委員會提供）

■宮川千本櫻

宮川千本櫻位於福島縣會津美里町，是一條約有500棵染井吉野櫻樹的美麗櫻花大道。每年4月中旬開始，這條櫻花大道從宮瀬橋延伸至中川橋，春天來臨時，櫻花一齊綻放，彷彿置身於櫻花拱門下，讓人陶醉在這片壯麗的美景中。而且背景中可見的磐梯山上的殘雪，使得這幅景色成為會津地方著名的櫻花景點之一。

地址：福島縣大沼郡會津美里町字宮林



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