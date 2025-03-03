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台灣松屋預告明天漲價　蓋飯、定食及部分單點將變貴

▲台灣松屋9/28開幕！9款主食搶先看　牛肉飯比日本便宜 。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣松屋預告明天漲價。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

餐飲漲不停！平價牛丼品牌「台灣松屋」預告明天漲價，調整蓋飯、定食及部分單點的價格，不過並未公告調漲品項及幅度，各分店員工目前也還不知最新價格，僅回答以公司公告為主。

台灣松屋今日公告，由於各項營運費用（原物料、基本工資、進口費用等）持續上漲，將自3月4日起調整蓋飯、定食及部分單點等部分產品價格，造成不便，敬請原諒。

▲台灣松屋去年2月曾調漲牛肉飯系列。（圖／記者黃士原攝）

公告中並未提到調漲品項及幅度，記者實際打電話詢問新北永和店及台北行天宮店店員，他們目前也還不知最新價格，僅回答以公司公告為主。

台灣松屋去年2月曾漲價，主要是牛肉飯系列產品漲價，牛肉飯貴7元，其他牛肉飯相關商品則是貴5元。今日預告明天漲價，並沒有牛肉飯，而是以蓋飯、定食及單點為主。

▲萬華陳記蚵仔麵線被譽為是「萬華最強麵線」。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，陳記腸蚵專業麵線是萬華老店，更被譽為是台北前三名的麵線，營業時間都可看到店前隨時排著長長人龍等待。從3月1日起，店內大碗麵線價格從90元變成95元，業者表示是因為現在原物料上漲，加上員工薪水也漲，為反應成本而調整菜單價格。

關鍵字： 美食雲 台灣松屋

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