IKEA親子主題房在桃園！免3千元入住　外星人、海洋3房型亮相

▲海旅房彷彿住進海底世界。（圖／福容徠旅提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

IKEA親子主題房亮相！福容大飯店將旗下飯店轉型成「福容徠旅中壢」，並攜手IKEA打造15間親子主題房，以及一間孩童專屬遊戲室，即日起開放訂房，主題房最低3,299元，加入會員2,903元起，優惠價只賣到6月30日。

▲森旅房是充滿童趣動物森林的空間，有各式動物布置。

「福容大飯店中壢店」去年耗資上億重新裝潢，轉型成「福容徠旅中壢」，且再度攜手全球知名居家品牌IKEA，於飯店四樓共打造15間親子主題房。業者說明，規劃出「星旅」、「森旅」和「海旅」三大主題，全都採用IKEA的主題商品，房間大小介於10-12坪。

▲星旅房便融合外星人元素，打造成充滿想像力的宇宙冒險。

太空主題的「AFTONSPARV」是IKEA 最新系列，特別收集3到7歲孩童們的想像，包含綠色外星人，和能穿脫的白色外太空服，其中的「星旅」房，便融合了這些元素，像是可將小小綠色外星人玩偶，塞進布製的太空船裡，房內還有一個用再生材料製成的紙板火箭帳篷、太陽星系造型短毛地毯等，將空間打造成一場充滿想像力的宇宙冒險。

▲福容徠旅中壢的兒童遊戲室。

「森旅」房採用DJUNGELSKOG系列的產品，闡述的是「野生動物萬歲」。100公分高、在日本爆紅的棕熊填充玩具，坐在木頭造型的布偶鞦韆，一旁還有固定在牆上的巨大樹葉，房裡的各式動物類玩偶，一進門就能感受既童趣又療癒的森林氛圍。

▲森旅客房闡述的是野生動物萬歲概念。

「海旅」房則運用IKEA最經典的BLÅVINGAD系列。把海龜、藍鯨、虎鯨等固定在天花板上，床上擺放著企鵝和鯊魚，彷彿進入海底世界。房型捨棄一般沙發，改由一張多功能延伸床，讓入住的孩童享有專屬床位；牆上的海龜燈，也傳達了瀕危物種的意念，燈光柔和也可當小朋友的夜燈。

▲兒童遊戲室在樓層盡頭，有眾多小玩具。

兒童遊戲室安排在樓層的最盡頭，由一間大套房改裝。除了大黃蜂和巨大葉片錯落在空中，地上有著花瓣的坐墊，和眾多小玩具，猶如來到神奇的瑞典森林。

「福容徠旅中壢」座落於中壢車站商圈，IKEA強調「兒童安全」，每年實驗室進行超過一百萬次產品測試，經過風險評估和程序，以確保其銷售商品皆符合各國規範。業者表示，IKEA親子主題房最低3,299元起，同享福容家會員折扣，最低88折，等於一房住一晚只要2,903元起，試營運優惠只到6月30日。

▲▼「無印良品千葉好感生活之旅」月、5月出發；MUJI改造和洋融合美學民宿。（圖／良品計畫提供）



另外，雄獅旅遊與日本良品計畫、無印良品攜手，打造「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」，首波於3月、5月出發，限量各2梯次。旅客可以入住2024年10月甫公開的「MUJI BASE OIKAWA」或2023年開幕的「MUJI BASE KAMOGAWA」，行程將帶領大家動手做早餐，接著化身一日小農，還能體驗「無印良品道之驛」休息站專屬的手作坊，與旅客一起進行稻草編織、鑰匙圈吊飾製作等活動，感受不同於過往的深度旅程。