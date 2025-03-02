京都人氣飯糰店台北2號店明天開幕　5／31前消費滿額抽機票

▲日本京都四条人氣名店「京都御握丸ONIMARU」2號店明天開幕，上圖為「海老炸蝦天婦羅」飯丸。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

飯糰控看過來！日本京都人氣名店「京都御握丸ONIMARU」開出2號店了，地點位於台北市內湖區的瑞光路，明天（3/3）正式開幕。品牌也祭出慶祝活動，5月31日前，只要在2家店單筆消費滿300元，即可參加日本來回機票抽獎活動。

京都御握丸在日本已有11家分店，位於京都四条的河原町總店更是排隊名店，單店單月可賣出超過7萬5千顆飯丸。去年6月中旬首度登台，經過半年多後，終於開出2號店，位於台北市內湖區的瑞光店明天正式開幕，品牌也祭出日本來回機票抽獎活動，5月31日前，只要在2家店單筆消費滿300元，加入官方LINE@並登錄發票，即可獲得1次抽獎機會。

▲「炙燒豬肉玉子燒」飯丸。（圖／記者黃士原攝）

台灣京都御握丸的飯丸一樣是每日新鮮現做，提供超過20多種口味，種類可分為烤御握丸、經典三角飯丸以及什錦飯丸（無海苔）3大類，價格55元至155元。烤御握丸以「披薩」為設計概念，米飯在烤製過程中，表面會產生一層薄薄的焦香，而餡料則是鋪在飯丸上，不會因為擠壓而影響口感。經典口味就屬「海老炸蝦天婦羅」、「炙燒豬肉玉子燒」、「炙燒紫蘇味噌鯖魚」。

▲「鮭魚玉子燒」飯丸。（圖／記者黃士原攝）

經典三角飯丸及什錦飯丸（無海苔）都是現場師傅親手手工「握」製，確保每一顆飯丸的紮實份量與口感，「特製味噌肉醬」、「柚子山椒小魚」是人氣較高口味。

▲韓式燒肉「金豬食堂」登台地址曝光，首店落腳台北市中山區。（圖／讀者提供）

另外，連6年被選入首爾必比登推介的「金豬食堂」即將登台，目前正在籌備中，近日更被網友發現，台北市中山區「麵屋一燈南京店」舊址的整棟建築物，掛上了金豬圖案大布條，暗示台北首店即將落腳這裡。

韓式烤肉餐廳「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，除了連續6年被選為米其林必比登推介，更是BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植等韓星的愛店。店裡招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。由於餐廳不提供預約服務，想吃只能現場排隊，通常需要等上1至2小時，有網友就說這是該店的最大缺點。