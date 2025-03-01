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全新爆餡「焦糖蘋果泡芙」3月限定賣！超夯蘋果派也回歸

▲▼beard papa’s3月推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa's 3月推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」今年3月推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」，焦糖卡士達醬拌入蘋果丁製成濃郁內餡，搭配酥脆派皮，香氣十足，這個月還有超人氣派皮「蘋果派」強勢回歸，即日起限時1個月開賣或售完為止。

▲▼beard papa’s3月推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲焦糖蘋果泡芙吃得到些許蘋果丁。

beard papa's 3月推出全新「焦糖蘋果泡芙」，選用濃醇焦糖醬結合經典卡士達製成滑順「焦糖卡士達內餡」，再拌入細緻蘋果丁，每一口都能吃到果香堆疊焦糖香，還有些許蘋果果粒，每顆售價80元起。

▲▼beard papa’s3月推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲人氣派皮「蘋果派」3月強勢回歸。

這個月還有人氣回歸派皮「蘋果派」，把蘋果丁以純手工包入千層派皮，烘烤之後的派皮蓬鬆酥脆，內餡開放搭配經典香草卡士達、焦糖蘋果任選，每個售價85元起。

▲▼beard papa’s2月限定推「繽紛野莓泡芙」、「玄米茶歐蕾泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲季節限定口味「玄米茶歐蕾」3月也持續開賣。

季節限定口味「玄米茶歐蕾」3月也持續開賣，選用玄米綠茶拌入經典卡士達、優質鮮奶油製成「玄米茶歐蕾內餡」，大口咬下炸出濃郁茶香，售價80元起，並於指定門市販售。

▲▼Häagen-Dazs限時推出歐洲熱銷烤冰淇淋堡 。（圖／業者提供）

▲哈根達斯限時推出歐洲熱銷烤冰淇淋堡 。（圖／哈根達斯提供）

美國冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」近日則開賣歐洲超夯「烤冰淇淋堡」，以外層現烤、內層綿密的「法式布里歐麵包」做為主體推出3口味選擇，「淇淋巧酥-烤冰淇淋堡」選用香草冰淇淋結合可可餅乾碎，再加上巧克力、棉花糖。

「開心果-烤冰淇淋堡」搭配牛奶冰淇淋佐以開心果醬，交疊開心果和碎堅果仁，再以草莓醬點綴；「草莓-烤冰淇淋堡」則是草莓冰淇淋、草莓醬、鮮凍草莓粒的3重草莓組合，數量有限、售完為止。

▲▼Häagen-Dazs限時推出歐洲熱銷烤冰淇淋堡 。（圖／業者提供）

▲烤冰淇淋堡一共有3口味選擇。

為歡慶新品上市，3月31日前凡加入哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員即可享「烤冰淇淋堡嚐鮮任選2入299元」，提醒烤冰淇淋堡為門市外帶限定品項，南西、信義A8、台中遠百、台中新光等門市未販售。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 beard papa’s 哈根達斯 Häagen-Dazs 烤冰淇淋堡

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