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麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

▲草千里之濱,中岳火山口,熊本熊港八代港,名勝世界壹號郵輪,熊本熊港八代郵輪碼頭,熊本熊主題公園,熊本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲名勝世界壹號郵輪日前停靠八代郵輪碼頭。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「名勝世界郵輪」今（26日）宣布兩大消息，一是「名勝世界壹號」已正式更名為「探索星號」，再來是原訂6月回台的計畫，因應眾多聲音要求，提前至3月就回來，3月28日至11月14日將以基隆港為母港，提供每周往返日本及韓國的航程。

▲名勝世界郵輪今（18日）宣布明年「名勝世界壹號」航程規劃。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「名勝世界壹號」更名為「探索星號」，業務部副總裁徐牧柔（左一）對此證實。（資料照／記者彭懷玉攝）

針對「名勝世界壹號」現已更名為「探索星號」一事，業務部副總裁徐牧柔對此證實，「不過初期會以雙掛名方式，讓民眾不會混淆，和平交接品牌過渡期。」

至於更名的目的，徐牧柔也給出說明「集團長官們不忘初心，收購了具30年專業歷史的麗星郵輪智慧財產權，結合名勝世界壹號積累的正面評價，新舊整合在一起，持續為大家提供更優質的服務。」

▲名勝世界壹號,郵輪旅遊,遊輪旅遊,名勝世界壹號停靠熊本港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲郵輪上將舉辦泡沫派對、紅毯派對等各式活動。（資料照／記者彭懷玉攝）

同時，「探索星號」已進行升級，包括增強燈光、音響及娛樂系統，提供沉浸式體驗。作為麗星郵輪品牌的一部分， 「探索星號」將舉辦泡沫派對、紅毯派對等各式活動。

而「探索星號」回台計劃也是一波三折，前年10月記者會上指出會在今年4月回台，今年1月宣布延長印度的航程，台灣母港計劃順延到6月中，並承諾提供郵輪餐飲消費金給受影響旅客，如今再度宣布3月回台，並將航季拉長至8個月，從3月底櫻花季一直到11月中的楓紅季。

▲名勝世界壹號,郵輪旅遊,大海,名勝世界壹號免費餐廳早餐。（圖／記者彭懷玉攝）

▲郵輪上美食多元，又有「舌尖上的郵輪」之稱。（資料照／記者彭懷玉攝）

「探索星號」提供3天、4天及6天13種日韓航程，當中有41趟是3天航程，前往石垣島、宮古島、那霸等地，或免請假純享受周末公海之旅，兩人同行每人7,900元起；8趟4天航程前往那霸及石垣島或宮古島；更有25趟6天航程前往日本及韓國多個地點，業者指出，6天5晚賞櫻航程一人免2萬元，訂購露台房再加贈專屬禮遇。此外，櫻花航次前100名訂購者，還可獲贈價值1,600元的免費「花見賞櫻」岸上行程。

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲▼迪士尼探險號12月15日從新加坡首航。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）

說到郵輪盛事，令全球迪士尼粉絲瘋狂的便是Disney Adventure（迪士尼探險號）！迪士尼探險號總重達20萬8,000噸，載客量約6,700人，航程中有迪士尼獨有的煙火、迪士尼朋友派對及歌舞劇等，還能和米奇船長、迪士尼公主等角色互動。迪士尼探險號12月15日從新加坡首航，進駐時間長達五年，由於是首次來到亞洲，距離台灣也近，一開賣就刷出亮眼成績。

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