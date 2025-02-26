ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

身分證對中「1348」任2碼　升級北海道帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

▲身分證中2碼，熊一燒肉升級北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

3月是國際女神月，馬辣集團的「證件對對碰」也推出全新方案，只要身分證／健保卡／護照號碼含有「1、3、4、8」任2碼，前往旗下10個品牌用餐，可享有不同優惠，涮樂和牛可享有九孔鮑魚吃到飽，熊一、夯下去直接升級北海道大帆立貝無限供應。

3月的馬辣證件對對碰以「1348」為優惠密碼，只要同桌身分證、健保卡或護照等有效證件對中任2碼（可重複，11、88均可），提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

▲身分證中2碼，馬辣、新馬辣升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鍋：2位成人以上，消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」，馬辣西門店送「北海道帆立貝吃到飽」。

新馬辣經典麻辣鍋：消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：消費「午餐699元/晚餐及假日749元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥：3位以上成人，均消1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」1份。

肉之間：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

熊一燒肉：消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

燒肉ChaCha：每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」或「精選豚五花」1份。

狗一下日式居酒食堂：2位成人以上，均消超過700元，每桌送「廣島炸牡蠣」1份。

▲身分證中4碼，「Smile One精緻涮涮鍋」海陸套餐享半價優惠。（圖／高雄福華提供）

另外，高雄福華大飯店頂樓的Smile One精緻涮涮鍋3月31日前也推出「身分證對對碰」，凡同桌任一客人對中「2308」2碼，可免費吃大份量梅花豬12片肉盤，對中3碼則可享「極致綜合海鮮盤」5折加購優惠。

如果「2308」4碼全中（順序不拘），每桌可享一套A5日本頂級黑毛和牛系列或海陸套餐5折優惠，以A5日本頂級黑毛和牛個人套餐原價3200元、A5日本頂級黑毛和牛海陸套餐原價3060元計算，現省1480元或1600元。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 馬辣 身分證對對碰

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【泰格與雪兒】原來我可有可無

推薦閱讀

福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場

福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場

全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」

全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」

置身水母宇宙！破萬隻同時漂浮好療癒

置身水母宇宙！破萬隻同時漂浮好療癒

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

三商炸雞開賣全新青花椒綜合桶

三商炸雞開賣全新青花椒綜合桶

身分證對中2碼升級九孔鮑魚吃到飽

身分證對中2碼升級九孔鮑魚吃到飽

竹山鹿谷神秘景點＆推薦行程一次看！

竹山鹿谷神秘景點＆推薦行程一次看！

肯德基超夯「莎莎咔啦肉霸堡」登台

肯德基超夯「莎莎咔啦肉霸堡」登台

KKday大裁員38人　業者證實「組織變革」：加發1個月優退金

KKday大裁員38人　業者證實「組織變革」：加發1個月優退金

迪士尼樂園「2熱門設施」取消虛擬排隊

迪士尼樂園「2熱門設施」取消虛擬排隊

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

賀中華隊勇奪WBC門票！手搖飲買1送1優惠包

KKday大裁員38人　業者證實「組織變革」：加發1個月優退金

每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店

陽明山2000坪櫻花林＋五彩茶花盛開！

全台5飯店買一送一優惠懶人包

王品龍蝦季明天登場！

228來這！嘉義竹崎一日遊玩法

紅葉蛋糕新品牌3/1快閃誠品南西

基隆20年「瑪其朵一號店」宣布熄燈

龜山隱藏版櫻花步道！有免費接駁車

熱門行程

最新新聞更多

福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場

全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」

置身水母宇宙！破萬隻同時漂浮好療癒

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

三商炸雞開賣全新青花椒綜合桶

身分證對中2碼升級九孔鮑魚吃到飽

竹山鹿谷神秘景點＆推薦行程一次看！

肯德基超夯「莎莎咔啦肉霸堡」登台

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366