身分證對中「1348」任2碼　升級北海道帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

▲身分證中2碼，熊一燒肉升級北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

3月是國際女神月，馬辣集團的「證件對對碰」也推出全新方案，只要身分證／健保卡／護照號碼含有「1、3、4、8」任2碼，前往旗下10個品牌用餐，可享有不同優惠，涮樂和牛可享有九孔鮑魚吃到飽，熊一、夯下去直接升級北海道大帆立貝無限供應。

3月的馬辣證件對對碰以「1348」為優惠密碼，只要同桌身分證、健保卡或護照等有效證件對中任2碼（可重複，11、88均可），提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

▲身分證中2碼，馬辣、新馬辣升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鍋：2位成人以上，消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」，馬辣西門店送「北海道帆立貝吃到飽」。

新馬辣經典麻辣鍋：消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：消費「午餐699元/晚餐及假日749元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥：3位以上成人，均消1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」1份。

肉之間：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

熊一燒肉：消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

燒肉ChaCha：每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」或「精選豚五花」1份。

狗一下日式居酒食堂：2位成人以上，均消超過700元，每桌送「廣島炸牡蠣」1份。

▲身分證中4碼，「Smile One精緻涮涮鍋」海陸套餐享半價優惠。（圖／高雄福華提供）

另外，高雄福華大飯店頂樓的Smile One精緻涮涮鍋3月31日前也推出「身分證對對碰」，凡同桌任一客人對中「2308」2碼，可免費吃大份量梅花豬12片肉盤，對中3碼則可享「極致綜合海鮮盤」5折加購優惠。

如果「2308」4碼全中（順序不拘），每桌可享一套A5日本頂級黑毛和牛系列或海陸套餐5折優惠，以A5日本頂級黑毛和牛個人套餐原價3200元、A5日本頂級黑毛和牛海陸套餐原價3060元計算，現省1480元或1600元。