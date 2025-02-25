狂賀中華隊勇奪WBC門票！手搖飲「買1送1」優惠一次看

▲中華隊搶下經典賽門票，手搖飲優惠懶人包。（示意圖／鮮茶道提供）

記者蕭筠／台北報導

中華隊今（25）日晚間在附加賽頂住壓力，以6比3力克西班牙搶下分組最後1張經典賽門票。為狂賀中華隊奪勝，手搖飲紛紛祭出「指定飲品買1送1」限時優惠，包括珍珠奶茶、琥珀紅茶等都有。

●鮮茶道

鮮茶道全門市於明（26）日祭出限時1天「3大飲品同品項買1送1」優惠，優惠品項包括「琥珀紅茶」、「薄荷綠茶」、「凍頂烏龍茶」，每人每次限購2組，各門市數量有限、售完為止。

●CoCo

CoCo明（26）日祭出限時1天「大杯3Q奶茶買1送1」優惠，且開放糖度、冰量任選，須於官方LINE領券或直接使用你訂線上平台預訂，每人最多可獲2張券，優惠券皆限於都可訂線上點單平台使用，以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起至2月28日祭出「大杯茉香綠茶買1送1」優惠，只要使用外送平台foodpanda即享優惠，且不限購買杯數，詳細優惠內容依平台為主。

●COMEBUY

COMEBUY至2月28日前祭出「3大熱銷飲品買1送1」，優惠品項有「玉荷冰綠」、「大麥紅茶」及「珍珠奶茶」，只要使用Uber Eats下單即享優惠，各品項最多買2送2，單筆最高買6送6。

●康青龍

康青龍明（26）日起至3月11日祭出「4大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「吉嶺冰茶」、「仙凍黑奶茶」、「御香鐵觀音」、「蜜香大吉嶺」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。