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每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店　3／31前限定

▲添好運明天插旗大葉高島屋。（圖／添好運提供）

▲添好運「90分鐘點心放題」加開台南店。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運原本只在3家門市限定推出「90分鐘點心放題」活動，日前宣布加開台南店，今日起至3月31日，每日20組。

添好運主打港式點心，除了酥皮焗叉燒包、香煎蘿蔔糕、XO醬臘味炒飯、干貝絲炒麵4大招牌之外，鮮蝦燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃皇、綜合腸粉、添好運流沙包、脆皮冰火菠蘿油也受到許多人喜愛，餐點單價128元起至248元，飲品68元至138元。

▲添好運吃到飽菜單。（圖／取自添好運臉書）※點圖放大

原本只是單點的添好運，2月27日前的平日時段，在台中JMall店、桃園站前店及高雄富民店推出「90分鐘點心放題」活動，高雄店時間為早上11點至下午5點，另外2家為下午2點至下午5點，每人666元可享主食、蒸點、煎/炸點、甜點吃到飽。

由於粉絲熱情敲碗，添好運日前宣布加開台南新天地店，活動時間今日起至3月31日的平日下午2點至5點，餐費每人666元，每日20組，用餐時間為90分鐘。

▲板橋「晶匯點」主打港點吃到飽。（圖／取自晶匯點港式飲茶臉書）

另外，位於板橋的「晶匯點」去年4月開幕，不到600元就可享港點熱菜吃到飽，但開業不到1年，業者卻公告將在3月2日熄燈，讓當地人覺得可惜，不過也有人直言「變來變去是餐廳最大致命傷」。

晶匯點位於板橋府中誠品生活館，是晶宴會館旗下的港式吃到飽品牌，去年2月5日試營運，但2月28日後就暫停營業，進行廚務設備、線路的檢修及調整，4月1日才正式開幕。餐廳無限供應30多種現炒料理、港點點心，以及現烤片皮鴨，每人599元。

關鍵字： 美食雲 添好運 吃到飽 港點吃到飽

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