第2季出國合理價公布　日本「關西大阪」漲10%、韓國跌11％

▲京都七谷川櫻並木（和らぎの道)賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）



記者彭懷玉／台北報導

品保協會今（24日）公布2025年第二季各線旅行團參考價，其中，日本因萬國博覽會4月13日開幕，關西大阪地區上漲約10%以上，韓國則因票價調降、機位供應過多，降幅約11%，打算賞櫻不妨考慮改去韓國；長程線部分，北美持平，歐洲上漲5％至8％。

▲2025日本賞櫻預測。（圖／翻攝自日本氣象株式會社官網）



東北亞日本委員黃清凉表示，據統計，每100位出國民眾中，就有超過30人前往日本旅遊，不過1月24日日本央行升息1碼，目前日幣來到0.22，增5%致團費成本上漲；針對五年一次的世界博覽會，第二季前往日本旅遊更貴，尤其大阪萬博和櫻花季，展期為期半年，關西大阪地區上漲約10%以上，就連名古屋也會受影響，黃清凉直言「日本團費不會再回來」，而其他地區持平至5%漲幅。

▲日本岡山旭川櫻花道。（圖／記者蔡玟君攝）



由於日本冬季大雪爆冷，各櫻花最前線網站資訊，預估2025年櫻花將於3月25日提早報到，至4月底前涵蓋全日本。大阪4月賞櫻期間，5天每人約4萬6,000元至6萬2,000元，4月非櫻花季和5、6月受萬博影響，費用約3萬8,000元至4萬6,000元。

▲釜山海雲台。（圖／記者彭懷玉攝）



韓國遂成為第二季撿便宜亮點，由於票價調降、機位供應過多，2024年雖受戒嚴風波、濟州航空墜機、釜山航空行動電源爆炸及物價上漲等問題影響，但節目「黑白大廚」風靡全球，吸引國際關注廉航票價調降，跌幅約11%。4至6天行程價格約1萬2,000元至3萬元，4-6月份有不定期的促銷方案，尤其釜山、大邱航線價格也會特別親民。

▲泰國清邁為台灣人熱門旅遊首選。（圖／記者彭懷玉攝）



馬新泰菲印旅遊委員賴澄宇則說，第2季因受惠於清明及端午連假，馬新泰菲印各線銷售狀況均亮眼。其中，泰國清邁為台灣人熱門首選，但清邁長期受到團體機位短缺影響，現有業者於清明連假區間推出桃園包機直飛清邁，緩解清邁線短缺狀況，銷售狀況好。

至於美洲線部分，受美金匯率破33元影響，團費漲幅約2到5%。美洲線委員李英明說，2024年許多航空公司開航或增班前往西雅圖，延伸至美加內地或東岸更方便。再來，黃石公園於第二季開放，多家業者已提早規畫；其他業者嘗試加拿大洛磯山脈，拋棄以往拉車行程。

不過，G7高峰會議於6月15日至17日在亞伯達省的Kananaskis召開，距離班夫國家公園近，以及國際扶輪社的年會於6月22日至25日在卡加利舉行，屆時房價高漲、一位難求到6月底，建議旅客打算去洛磯山脈相關行程，可提早出發。

歐洲部分因機票調漲、飯店、車資、餐廳及匯率，漲幅約5-8%。歐洲線委員陳榮信表示，去年第四季熱潮不在，通膨壓力下，歐洲成本增高，約有5-10%漲幅，加上華航新機延遲交易，原本五台僅來了兩台，機票也有2-5%的漲幅。

縱然如此，歐洲3至5月初有荷蘭鬱金香花季，包含庫肯霍夫花園鬱金香季、花車遊行、國王節都是亮點，4月復活節前後，有西班牙安達魯西亞節慶，比如聖週、春會、中庭花園節等，6月迎來布拉格之春音樂會、保加利亞玫瑰節。陳榮信提及，義大利多洛米蒂蓬勃發展，美景不亞於瑞士；而歐洲高檔五星郵輪賣況好。

中亞非旅遊委員張雯雯說，土耳其深受國人喜愛，一來免轉機，再來4至6月天氣好，價錢親民，不過，截至2025年1月，土耳其年通膨率達44.38%，當地物價已經與倫敦相當，導致花費需特別注意。

另外，張雯雯說，過去許多人是因仰慕作家三毛才去摩洛哥，但近期也因YT客帶起曝光度，摩洛哥有絕美的沙漠、星空、四色城吸引旅客；烏茲別克斯坦撒馬爾罕則是絲綢之路上的瑰寶，4月花卉盛開，是步行探索古城首選之一。

▲品保協會今（24日）公布2025第二季各線旅行團參考價。（圖／記者彭懷玉攝）



紐澳線委員黃賢在說，南半球進入秋天適合旅遊的季節，相對票價穩定有下降，澳洲降幅4%，2025年雪梨城市夜晚燈光秀(Vivi Sydney)於5月23日至6月14日舉辦。紐西蘭秋季是旅遊旺季，許多公司行號員工旅遊或獎勵旅遊早已預定安排，目前機位已滿到4月中旬，除北島10天溫泉行程外，另有南島溫泉泡湯11天的新季節性產品。

中南半島線蔡承廷指出，越南飯店供不應求，而台灣赴越南旅遊價格持平，富國島部分因越竹航空包機停飛，銷售主力仍以峴港為最大宗，越捷或虎航機位供給有小幅下調。

至於國民旅遊部分，委員蔡子建說，4到6月和上一季團費價格持平，假日費用高，建議避開清明、端午連假，改平日出發。

主委白中仁透露，團費中最昂貴的部分，就屬機票開銷，約佔總體3-5成。另外，他也不諱言指出，今年對旅行社來說仍是很好的一年，出國人潮持續，預計今年會消化完。