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樂高首度結合樂園！飛車5關卡免費玩　還有3大城市戰隊造景

▲台灣樂高在臺北市立兒童新樂園沙坑遊戲區打造「樂高飛車創意無極限」親子闖關活動。（圖／台灣樂高提供）

▲擬真的賽道設計，有波浪起伏的柏油路以及沙漠風暴、彎曲流水等模擬場景。（圖／台灣樂高提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

遛孩新基地來了！台灣樂高首次結合台北市立兒童新樂園，於沙坑遊戲區打造「樂高®飛車創意無極限」親子闖關活動，通過全新設計的5大關卡後，還能拼砌KUSO飛車，即日起至3月2日免費開玩。

▲台灣樂高在臺北市立兒童新樂園沙坑遊戲區打造「樂高飛車創意無極限」親子闖關活動。（圖／台灣樂高提供）

▲台灣樂高首次攜手台北市立兒童新樂園，打造「樂高®飛車創意無極限」親子闖關活動。

「樂高®飛車創意無極限」以新品「60460 沒有極限：賽車坡道賽道」為概念，延伸盒組中俯衝坡道玩法設計，大小朋友變身戰隊選手，從俏皮的熱狗皂飛車、逗趣的披薩皂飛車，及搞笑的馬桶皂飛車三大戰隊挑選其一，放大每個人心中的遊樂園。

▲台灣樂高在臺北市立兒童新樂園沙坑遊戲區打造「樂高飛車創意無極限」親子闖關活動。（圖／台灣樂高提供）

▲大小朋友化身戰隊選手們，展開一場刺激冒險賽道飛車挑戰。

隊員們需先進行體能測驗，前往5大關卡進行闖關試煉，「飛車研發區」在沙坑中，無限發想創意動力裝置；再到「飛車動力區」滑下溜滑梯取得足夠的飛車動力；跳上「飛車發電區」轉轉樂，與隊員一起旋轉發電。最後進入「清潔檢驗區」邊戲水邊清潔雙手；接著在「飛車形象區」拍下酷帥的戰隊形象照。

▲台灣樂高在臺北市立兒童新樂園沙坑遊戲區打造「樂高飛車創意無極限」親子闖關活動。（圖／台灣樂高提供）

▲樂高®飛車創意無極限只到3月2日下午17:30。

完成5項關卡認證後，進行飛車拼砌創作，展現最具個人創意的KUSO飛車，緊接著進入城市賽道挑戰最終挑戰。賽道設計模擬真實場景，打造波浪起伏的柏油路、細沙模擬沙漠風暴賽道、彎曲流水的水岸賽道等，與隊員們享受成功俯衝賽道的快感。此外，現場更邀請樂高達人戚心偉、詹政峰設計3大城市戰隊造景。

樂高®飛車創意無極限
地點：台北市立兒童新樂園 (台北市士林區承德路五段55號) 
開放時段：2月25日至27日 10:00-16:30
2月28日至3月1日 10:00-18:00
3月2日 10:00-17:30

關鍵字： 台北市旅遊 台灣樂高 台北市立兒童新樂園 樂高®飛車創意無極限 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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