370元享百道料理吃到飽！我家牛排「板橋遠科店」籌備中

▲我家牛排林口店，370元就能享有百道菜色吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排，繼前年6月在林口開出全台最大、占地超過200坪的門市後，目前正在籌備板橋遠科店，同樣也是大坪數店面，餐廳現址正在裝潢中。

平價牛排館是許多小資族的最愛，近年來我家牛排更是增設自助吧，無限供應數十道以上的料理，由犇峰餐飲集團加盟打造的桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店及林口A9店，更把供應的項目擴大到上百道，從熱炒、炸物、烤物、水果甜點到飲料冰淇淋都有，因此被網友稱為「自助吧才是本體」、「被牛排耽誤的Buffet」。

▲我家牛排林口店水果區種類多達20多種。（圖／記者黃士原攝）

犇峰餐飲集團營運的4家我家牛排中，林口A9店是全台最大門市，占地超過200坪，只要點用任一款排餐（最低400元），即可享有自助吧超過百道菜色吃到飽。如果只享用自助吧，餐費370元。

▲我家牛排板橋遠科店位於TPKD研發辦公大樓1樓，是藏壽司板橋遠科店、貳樓板橋的新鄰居。（圖／記者黃士原攝）

犇峰餐飲集團今年也有展店規劃，根據業者在人力銀行上的徵才資訊，目前正在籌備板橋遠科店，記者實際前往該地點查看，店址就在TPKD研發辦公大樓1樓，占地百坪以上，是藏壽司板橋遠科店、貳樓板橋的新鄰居。由於餐廳剛開始裝潢，開幕可能還要再等一陣子，不過板橋、土城一帶喜歡我家牛排吃到飽的民眾，以後就不用跑中和了。

▲新北第4家！松屋「蘆洲長榮店」籌備中。（圖／記者黃士原攝）

另外，2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品，目前已有11家門市。日前有網友發現，該品牌接下來即將進駐蘆洲區，店址位於長榮路上，已在人力銀行上召募員工，預計3月開幕，這也是新北市的第4家分店。得知消息後，當地居民紛紛表示「終於有宵夜選擇」、「不用跑去士林吃了」、「去日本最愛的店」。