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北市「逾2千株繡球花」綻放7成！最美花期曝　搭捷運就到

▲大安森林公園繡球花。（圖／公園處提供）

▲大安森林公園繡球花已綻放7成。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

在台北杜鵑花展3月1日開幕前，逾2000株繡球花已綻放約7成，公園處表示，目前工作人員進行最後布展，明（22日）起開放參觀，從大安森林公園3號門進入，即可目睹滿園春色的美景。

▲大安森林公園繡球花。（圖／公園處提供）

▲從大安森林公園3號門進入，即可在「杜鵑花心心」花區目睹滿園春色的美景。

大安森林公園是隱藏都市中的繡球花秘境，大安森林公園之友基金會表示，今年多達2100盆繡球花、涵蓋6種品系，目前花況已達7成；而社團中也有許多早鳥民眾分享現況，有洋紅色、紫紅色、藍紫色、青綠色花朵見客，形成一片繽紛的花海。

▲大安森林公園繡球花。（圖／公園處提供）

▲有紅繡、藍繡、Fabolo、Florentina、Floria、Royal Red 6個品種。

公園處補充，大安森林公園繡球花數量繁多，有紅繡、藍繡、Fabolo、Florentina、Floria、Royal Red，該區花期現在最美，預計可至3月底。

▲大安森林公園繡球花。（圖／公園處提供）

▲▼大安森林公園繡球花盛況，明起開放民眾參觀。

▲大安森林公園繡球花。（圖／公園處提供）

在花季正式登場前，台北市公園處和大安森林公園之友基金會正緊鑼密鼓的植花、養護及佈置中，而杜鵑花苞亦已蓄勢待發。公園處表示，今年因氣候變化較大，2月份低溫天數較多，觀察目前公園內平戶杜鵑花苞生長狀況，預計盛花期落在3月8日至15日之間。

▲大安森林公園,2022台北杜鵑花季,繡球花,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北杜鵑花季。（資料照／記者彭懷玉攝）

在展區的規劃上，採用杜鵑搭配季節草花布置，營造出多采多姿的榮景，感受花之春日饗宴。另外，為讓杜鵑花季豐富熱鬧，整個3月每周都有精彩活動。不過，在花季正式登場前，台北市公園處和大安森林公園之友基金會正緊鑼密鼓的植花、養護及佈置中，切記拍照時勿踏入花田，也請不要妨礙工作人員工作。

大安森林公園繡球花
日期：2月22日至3月31日
地點：「杜鵑花心心」花區

關鍵字： 台北市旅遊 大安森林公園 花海旅遊 賞花 繡球花

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