聯合航空「台北－關島」4月開航！機票萬元起　享免費2件托運行李

▲關島杜夢灣。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

聯合航空「台北－關島」直飛航線將於4月2日開航，並從即日起推出限時優惠，來回未稅價1萬元起，且均含2件23公斤托運行李額度，方便旅客在免稅天堂享受購物樂趣。

▲聯合航空將開飛「台北－關島」。（圖／記者蔡玟君攝）

聯合航空今年佈局北、高2條新航線，「台北－關島」將從4月2日開航，每周2個來往航班，3.5小時就能直達關島，不管是住進星級飯店欣賞杜夢灣海天一色，還是探索自然美景、體驗極限冒險，或是在這免稅天堂盡情購物，都能一次滿足。

▲▼關島海天一色的海島風光讓人流連忘返，還能體驗騎水上摩托車在海上奔馳。（上圖／關島台灣辦事處，下圖／記者蔡玟君攝）

聯合航空也從即日起至3月4日為止推出關島直飛限時優惠，來回票價未稅1萬元起，並含2件免費托運行李，適用出發日為4月5日至6月27日。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

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