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聯合航空「台北－關島」4月開航！機票萬元起　享免費2件托運行李

▲▼關島杜夢灣，關島旅遊，杜夢灣沙灘整排飯店林立。（圖／記者蔡玟君攝）

▲關島杜夢灣。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

聯合航空「台北－關島」直飛航線將於4月2日開航，並從即日起推出限時優惠，來回未稅價1萬元起，且均含2件23公斤托運行李額度，方便旅客在免稅天堂享受購物樂趣。

▲▼聯合航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空將開飛「台北－關島」。（圖／記者蔡玟君攝）

聯合航空今年佈局北、高2條新航線，「台北－關島」將從4月2日開航，每周2個來往航班，3.5小時就能直達關島，不管是住進星級飯店欣賞杜夢灣海天一色，還是探索自然美景、體驗極限冒險，或是在這免稅天堂盡情購物，都能一次滿足。

▲▼關島旅遊。（圖／關島台灣辦事處提供）

▲▼關島海天一色的海島風光讓人流連忘返，還能體驗騎水上摩托車在海上奔馳。（上圖／關島台灣辦事處，下圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國關島比基尼島俱樂部，水上摩托車。（圖／記者蔡玟君攝）

聯合航空也從即日起至3月4日為止推出關島直飛限時優惠，來回票價未稅1萬元起，並含2件免費托運行李，適用出發日為4月5日至6月27日。

▲▼國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

民眾瘋出國，多家航空趁此推出機票優惠。國泰航空就宣布即日起推出官網春季優惠，精選全球航點最優82折，且國泰會員於官網訂票輸入指定優惠編號「FLYCX1500*」，預訂指定航點來回機票，單筆訂位滿2萬元即享1500元折扣，每日限量25筆，數量有限，額滿為止。

國泰航空每日提供16班航班往返香港，便捷銜接超過100個全球目的地（含代碼共享航），無論是日本、中國大陸、東南亞及南亞，或是歐洲、北美、紐澳至中東、非洲，都能輕鬆抵達。2025年更帶來四大往返香港直航服務的新航點－羅馬、慕尼黑、布魯塞爾、達拉斯，等待旅人盡情探索。

關鍵字： 關島旅遊 美國旅遊 美洲旅遊 聯合航空 優惠快訊

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