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美而美全新「3款燒餅堡」15門市限定賣！還夾整塊薯餅

▲▼瑞麟美而美推出燒餅堡。（圖／瑞麟美而美提供）

▲瑞麟美而美推出全新3款燒餅堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣連鎖早餐品牌「瑞麟美而美」推出全新「美好台味」系列新品，一口氣打造3款燒餅堡，選用傳統燒餅夾入新鮮生菜，再搭配紐澳良雞腿、炭燒豬排等主餐，還放進整塊酥炸薯餅，即日起於全台限定15家門市開賣。

▲▼瑞麟美而美推出燒餅堡。（圖／瑞麟美而美提供）

▲紐澳良雞腿燒餅堡裡頭還放進整塊薯餅。

美而美推出3款全新燒餅堡，把傳統燒餅切割分作上中下3層作為基底，烘烤酥香後夾入新鮮生菜，「豬排燒餅堡」選用獨門醬汁醃製而成的炭燒豬排作為主角、「紐澳良雞腿燒餅堡」搭配鮮嫩多汁的厚切雞腿排，還吃得到整塊薯餅；「鮪魚蛋燒餅堡」則使用軟嫩鮪魚與清甜玉米，搭配新鮮蘋果片，打造清爽口感。

飲品部分推出「豆漿紅茶」與「豆漿」，完美還原傳統早餐的靈魂組合，即日起於15門市限定販售，包括台北長安旗艦店、台北萬華中華店、新北三重大同北店、新北中和中山店、基隆七堵泰安店、淡水新民一店、桃園龜山竹城甲子園店、桃園新民店、桃園南平店、桃園平鎮東安國中店、苗栗竹南大埔店、台中太平店、高雄鼎強店、屏東東興國小店及屏東長興國小店。

▲▼摩斯漢堡櫻花季新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯漢堡早餐限定「咕咕雞堡」升級再回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另外，摩斯漢堡近日把早餐時段超人氣「咕咕雞堡」升級再回歸，「新咕咕雞堡」是以軟嫩雞肉結合豆腐製成的雞肉豆腐排作為主角，搭配爽口高麗菜絲，再淋上果香千島醬，打造酸甜清爽滋味，售價70元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 瑞麟美而美 摩斯漢堡

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