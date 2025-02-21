新莊中港大排光雕2／26點亮！5米「光之女神」、巴洛克拱門搶先看

▲「2025中港大排光雕展」以300萬盞LED燈營造迷離夢幻的光景。（圖／新北市政府水利局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

在眾多燈會進入尾聲之際，新北最強光雕展接棒登場！「2025中港大排光雕展」將在2月26日起點亮中港河廊，5公尺高「光之女神」矗立在自信橋上，超過300萬盞LED燈延伸至幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，串聯起專屬女神的宮殿光景。

▲放大版「蒲公英夢幻園」，是女神聆聽大家願望的後花園。



新北市水利局從2月26日起，連續26天點亮中港河廊，營造一處隱藏在都市裡的奇幻秘境。水利局表示，今年「中港大排光雕展」以「光影中港 神幻秘境」為主題，選用象徵愛與美的「光之女神」為主角，並規劃四個主題區域，呈現既夢幻又優雅的視覺饗宴，迎接白色情人節的到來。

▲▼夢幻而優雅的四大主題區，與情人們一起迎接白色情人節到來；2025中港大排光雕展燈飾位置。

四大主題區域中，分別為「夢幻燈區」、「藝術燈區」、「希望燈區」與「幸福燈區」，以璀燦燈飾結合光雕投影，沿著蜿蜒河廊點綴，並利用自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，串起光之女神的宮殿，每一段都訴說著女神的祝福與希望。

▲5公尺高的「光之女神」矗立自信橋上，象徵著她對中港大排的祝福與守護。



水利局局長宋德仁補充，最受矚目的焦點是自信橋上，有座5公尺高的「光之女神」，象徵著她對中港大排的祝福與守護，以愛心造型搭建的「心戀中港」，是女神為每一位情侶加持的地方，還有希望的放大版「蒲公英夢幻園」，為女神聆聽大家願望的後花園，橋下及樓梯扶手欄杆還布置璀璨浪漫燈飾，現場超過300萬盞LED燈相互輝映，交織點亮整條中港河廊。

▲以巴洛克風格拱門打造光之女神的宮殿，十分夢幻。



水利局表示，在3月14日白色情人節當晚再加碼闖關活動，凡現場報名且闖關成功後，即能獲得限量「棒棒糖造型毛巾」紀念品1份；開展日當晚還有火舞團精彩表演，炒熱現場氣氛。

▲橋下也布滿璀璨燈飾，彷彿踏入一處冰雪之境。



2025中港大排光雕展

展期：2月26日至3月23日（點燈時間：每晚18時至22時）

地點：新莊中港大排

交通資訊：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘；搭乘公車99 、299至財元廣場步行約2分鐘

開幕火舞團表演：2月26日晚間18時10分開始

白色情人節加碼闖關活動：3月14日晚間18時於新莊區中港廣場，闖關成功後可獲限量「棒棒糖造型毛巾」專屬紀念品1份