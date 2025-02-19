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吃豬排配仙草奶茶！KATSU鑫、八時神仙草首度聯名

▲吃豬排配仙草奶茶！KATSU鑫、八時神仙草首度聯名。（圖／記者黃士原攝）

▲吃豬排配仙草奶茶！KATSU鑫、八時神仙草首度聯名。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有台北最難排豬排店之稱的「KATSU鑫熟成豬排蓋飯」與老宅甜品店「八時神仙草」首度攜手合作，點用指定豬排套餐即可用59元加購仙草奶茶，而八時神仙草則是推出炸肉餅、豬排三明治組合套餐，售價分別是110元、250元。

「KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店」的炸豬排原本是「Ashin阿鑫小料理」主廚游承鑫（阿鑫）餐廳裡的隱藏版菜單，但在開設「Ashin阿鑫小料理」之前，阿鑫曾經想過開一家豬排店，由於有位朋友也很想要開餐廳，於是他把豬排專門店的構想丟出來，在經過幾個月的籌備後，KATSU鑫熟成豬排蓋飯就此誕生。目前已有4家分店，分別是中山店、四號公園店、安和店及板橋店。

▲吃豬排配仙草奶茶！KATSU鑫、八時神仙草首度聯名。（圖／記者黃士原攝）

▲點購主食份量為「並盛」以上套餐，即可用59元加購八時仙草奶茶。（圖／記者黃士原攝）

這次KATSU鑫與老宅甜品店「八時神仙草」首度合作，2月26日至3月30日，可於KATSU鑫的中山總店及安和店，點購主食份量為「並盛」以上套餐，即可用59元加購八時仙草奶茶，或用99元購買迷你茄芷袋零錢包。

▲吃豬排配仙草奶茶！KATSU鑫、八時神仙草首度聯名。（圖／記者黃士原攝）

▲豬豬炸肉餅（1顆）及仙草奶茶組合價110元。（圖／記者黃士原攝）

▲吃豬排配仙草奶茶！KATSU鑫、八時神仙草首度聯名。（圖／記者黃士原攝）

▲豬排三明治、仙草奶茶組合價250元。（圖／記者黃士原攝）

而八時神仙草的中山總店及松菸店則是在平日推出限量20份的豬豬炸肉餅（1顆）及仙草奶茶的組合餐（售價110元），假日除了原味炸肉餅外，還加碼販售酥脆豬排沾裹特製醬汁、夾入烤至表面微焦的法朋專屬生吐司內的豬排三明治組合（含飲料250元），活動期間凡購買任一聯名組合套餐者，可以用69元加價購獲得迷你茄芷袋零錢包，數量有限，售完為止。

▲品田牧場歡慶18歲，將「黃金章魚燒豬排」和「香酥雞排咖哩」、「塔塔香酥魚排」重新上市。（圖／王品提供）

另外，王品集團「品田牧場」歡慶18歲，將創店時期的經典套餐「黃金章魚燒豬排」和「香酥雞排咖哩」，以及11年前的人氣套餐「塔塔香酥魚排」重新上市，而且3月底前每周二、四消費「厚切腰內豬排套餐」，可分別獲得現折50元、日式蒸蛋免費升級為爆爆明太子茶碗蒸等優惠。

關鍵字： 美食雲 豬排美食 仙草奶茶 KATSU鑫 八時神仙草

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