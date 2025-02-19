消費滿3千元抽曼谷雙人機票　桃園大溪威斯汀泰國美食祭3／1登場

▲桃園大溪威斯汀泰國美食祭3/1登場。（圖／桃園大溪威斯汀提供）

記者黃士原／台北報導

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店3月1日起至6月1日首度推出泰國美食祭，由來自曼谷五星酒店的3位泰籍師傅，親自指導道地泰國傳統料理技法，活動期間消費滿3千元，即可獲得抽獎券1張，最大獎項為台北曼谷雙人來回機票及曼谷五星飯店兩晚住宿。

▲泰式酸辣蝦湯。（圖／桃園大溪威斯汀提供）

3月1日於知味西餐廳登場的「泰繽紛」美食節，由曼谷素萬那普艾美高爾夫度假酒店旗下餐廳 Latest Recipe副主廚等3位泰籍師傅來台指導，祭出數十道包含熱菜、沙拉、湯品及甜點吃到飽，除了包括泰式酸辣蝦湯、泰式雞肉沙嗲、泰式鮮蝦炒河粉、瑪莎曼咖哩牛肉外，還有大家耳熟能詳的清蒸檸檬魚、泰式打拋豬、綠咖哩雞等多道人氣餐點。

▲泰式綠咖哩雞。（圖／桃園大溪威斯汀提供）

除提供多道泰式料理，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店更推出用餐滿額優惠活動，凡活動期間於酒店內指定餐廳用餐，消費滿3000元，即可獲得抽獎券1張，最大獎為AirAsia 台北曼谷雙人來回機票及曼谷素萬那普艾美高爾夫度假酒店套房兩晚住宿。

▲福容桃園機捷A8店田園西餐廳推出「和風春の祭」。（圖／福容桃園機捷A8店提供）

另外，福容大飯店桃園機場捷運A8店田園西餐廳即日起至5月20日推出「和風春の祭」，端出各種日本時令美食，包括炙燒系列握壽司、炸廣島牡蠣、酥炸蟹肉鉗、佃煮南瓜、紅豆半月燒、焙茶栗子千層、抹茶奶酪等。