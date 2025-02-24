歌詩達郵輪莎倫娜號　歡樂不打烊

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

準備好迎接一場前所未有的海上之旅了嗎？歌詩達郵輪莎倫娜號將帶您展開一段難忘的旅程，不想花腦筋或第一次搭船的人，只要跟著船上的指南，就能一起在藍天碧海中，享受無與倫比的旅程！





▲麗都日光甲板，白天是游泳、曬太陽的好地方，夜晚則搖身一變成為天幕影院。

歌詩達郵輪莎倫娜號上每天的行程安排，都會透過船上指南告知旅客，不必擔心錯過任何精彩活動。從日出到日落，無論是想要放鬆心情還是尋求刺激，這裡都有適合的娛樂選擇。





▲宙斯大劇院每晚上演精彩好戲，視聽雙饗宴精彩可期。

郵輪上也有各式各樣的精彩表演，旅客可以欣賞到專業的舞蹈、魔術秀，甚至是主題晚會，體驗不同的文化與藝術魅力。這不僅是娛樂，更是視覺與聽覺的饗宴！





▲莎倫娜號上可以吃到最純正的那不勒斯披薩。

莎倫娜號上的餐廳提供多元化的菜單，很難相信在海上也能品嚐到世界各地的美味佳餚，包括：那不勒斯披薩、佛羅倫薩丁骨牛排、日式壽司、美式街頭美食等，在旅程中盡情品味。





▲佛羅倫薩牛排館有多種牛排供選擇。

牛排控們絕對不要錯過佛羅倫薩牛排館，精心選擇食材、用心製作的每道菜都值得一試，特別是丁骨牛排，外焦內嫩、肉汁四溢，每一口都能感受到肉的鮮美，搭配上精選的紅酒，讓人讚不絕口！





▲海灘美食街提供漢堡、薯條等宵夜輕食。

擁有各式美食，怎能少了海上調酒派對呢？郵輪上其實各個角落都有適合休息、小酌的地方，可以是大廳的酒吧、供應飲料點心的餐廳、甲板的躺椅區等等，隨時等著大家來舉杯同歡，分享旅途中的歡樂時光！

推薦行程

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025春季航程

日韓賞櫻 唯二航次 三人同行一人免費（限內艙、外艙、陽台艙）

★3/26佐世保＋濟州6天

★3/31福岡＋釜山6天

春季航次 四月出發 三人同行一人免費 即將額滿

★4/8沖繩4天

★4/14福岡+釜山6天

詳見：

歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW

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