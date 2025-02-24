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郵輪住宿怎麼挑？解鎖4款熱門艙房

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

大家都知道，輕鬆的郵輪之旅不用天天換飯店、打包行李，歌詩達郵輪莎倫娜號提供了超優質住宿服務與各式房型，滿足不同旅客需求。旅程中每天早晨在陽光中醒來、在海浪拍打聲中沉睡，幸福就是如此簡單。
 

▲▼歌詩達,莎倫娜號,航海,奢華,旅遊,七逗旅遊網,郵輪,艙房。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲內艙房的價格親民，旅客能把更多預算花在船上的活動和美食。

如果想省錢又不想錯過任何樂趣，CP值高的標準內艙房是首選。這個房型雖然沒有窗戶，但卻提供了舒適的住宿環境，24小時空氣清新系統，舒適休息不打折。

莎倫娜號內艙房，面積：15平方公尺，可住1-4人
 

▲▼歌詩達,莎倫娜號,航海,奢華,旅遊,七逗旅遊網,郵輪,艙房。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲海景房擁有向外窗，打開窗簾就能欣賞遼闊海洋。

想要在房間裡就能欣賞到海洋的美景嗎？那就選擇海景房吧！這個房型擁有向外窗，可以隨時欣賞到蔚藍海水和美麗日落，房間裡的設施也相當齊全，有舒適的床、沙發和電視等，讓忙碌精彩的一天之後，能夠好好放鬆一下。

莎倫娜號海景房： 面積18平方公尺，可住1-4人
 

▲▼歌詩達,莎倫娜號,航海,奢華,旅遊,七逗旅遊網,郵輪,艙房。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲陽台艙配備專屬陽台，隨時享受海風、欣賞無敵海景。

如果你想要更私密的空間，陽台房就是你的不二之選！這個房型除了擁有海景優勢，還配備了專屬陽台，隨時可以走出去享受海風。陽台房的空間也相當寬敞，適合與朋友或家人一起入住。

莎倫娜號陽台艙： 面積20-26平方公尺，可住2-4人
 

▲▼歌詩達,莎倫娜號,航海,奢華,旅遊,七逗旅遊網,郵輪,艙房。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲獨立陽台與沙灘椅，最適合情人一起欣賞海景。

郵輪之旅就要欣賞大海的各種面貌，想像一下，早晨在陽台上喝著香濃的咖啡，傍晚時分和朋友一起歡聚，這樣的旅程簡直太夢幻了。
 

▲▼歌詩達,莎倫娜號,航海,奢華,旅遊,七逗旅遊網,郵輪,艙房。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲選擇住宿套房，給自己一回奢華的享受吧！

想要在海上度過超級豪華假期，住宿套房絕對是最棒的選擇。這個房型提供了獨立的起居空間和超大陽台，住在其中盡享無限奢華。

莎倫娜號套房：面積26-42平方公尺，可住2-4人
 

▲▼歌詩達,莎倫娜號,航海,奢華,旅遊,七逗旅遊網,郵輪,艙房。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲住宿套房與全家人共享郵輪難忘回憶。

套房艙提供旅客許多禮遇，像是住宿莎倫娜套房GS、全景套房S，包含有套房管家服務、登船當天客艙內迎賓氣泡酒與點心，還能挑選適合自己的枕頭、專屬套房用餐區，以及基隆港優先登船/離船等專屬禮遇。

推薦行程
歌詩達郵輪莎倫娜號 2025春季航程
日韓賞櫻 唯二航次 三人同行一人免費（限內艙、外艙、陽台艙）
★3/26佐世保＋濟州6天
★3/31福岡＋釜山6天

春季航次 四月出發 三人同行一人免費 即將額滿
★4/8沖繩4天
★4/14福岡+釜山6天

詳見：
歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW
歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa

關鍵字： 歌詩達 莎倫娜號 航海 奢華 旅遊 七逗旅遊網 郵輪 艙房

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