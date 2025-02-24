歌詩達郵輪莎倫娜號領航日韓賞櫻

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

當春天的微風輕拂，正是適合出遊的好時節。想體驗免去舟車勞頓的悠閒旅行？從基隆港出發的歌詩達郵輪莎倫娜號，讓你輕鬆搭乘豪華郵輪，展開一趟說走就走的海上假期，目前更推出三人同行一人免費優惠。

聰明選擇歌詩達郵輪莎倫娜號之旅，從基隆港出發，免去機場安檢與轉機的繁瑣手續，更不必天天換飯店、搬運行李，只要輕裝出遊。郵輪上更提供精緻美食、豪華設施，更有表演、SPA、泳池等娛樂設施，航行時也能盡情放鬆。

美食方面，莎倫娜號擁有多間主題餐廳，從義大利風味到亞洲美食，從正餐到點心，應有盡有。派對活動更是精采，無論是主題派對還是酒吧現場音樂，讓人盡情釋放壓力。

沖繩，一個融合日式文化與南國風情的度假勝地。乘著歌詩達郵輪莎倫娜號，輕鬆抵達這座被碧海環繞的島嶼，漫步於那霸國際通，品嚐道地沖繩美食，如沖繩麵、紫薯甜點等，感受當地的悠閒氣息。

特別推薦3/26與3/31的日韓雙城6天航程，此時正值日本與韓國櫻花季，有機會欣賞落英繽紛美景。無論是日本福岡的舞鶴公園、佐世保的西海橋公園，還是韓國釜山的海雲臺迎月路、濟州的典農路、鹿山路，粉紅花海將為郵輪假期點綴得更加浪漫。

推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025春季航程

日韓賞櫻 唯二航次

三人同行一人免費（限內艙、外艙、陽台艙）

★3/26佐世保＋濟州6天

★3/31福岡＋釜山6天

春季航次 四月出發

三人同行一人免費 即將額滿

★4/8沖繩4天

★4/14福岡+釜山6天

詳見：

歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW

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