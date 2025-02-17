台灣隊得分越多折扣越多「1分折5%」　2家美式餐廳推經典賽優惠

▲台灣隊得分越多折扣越多，2家美式餐廳推出世界棒球經典賽優惠。（圖／開展餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

2025 WBC世界棒球經典賽資格賽即將開打，開展餐飲集團號召全民集氣，旗下兩大美式餐廳品牌TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排，不僅將全程轉播賽事、部分餐廳配合延長營業外，同時祭出「得分優惠」，台灣隊得1分酒水折5%。

2025年 WBC世界棒球經典賽資格賽即將於本周末正式開打，TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排在賽事期間攜手推出「得分優惠」限定活動，只要台灣隊得1分，全系列酒水品項馬上折扣5%，並採取「累計無上限形式」，得1分折扣5%、得2分折扣10%，以此類推，得分越多折扣越多。

▲TGI FRIDAYS宣告3月起每周三，豬肋排享買一送一。（圖／開展餐飲提供）

兩大品牌部分餐廳也將配合比賽轉播延長營業時間至晚間11點後，包含TGI FRIDAYS台中英才、台中市政、台北美麗華、台北西門、中和環球、台北古亭、台北信義、台北林森、台南新天地、桃園台茂、新竹竹北餐廳。Texas Roadhouse則是台中店、台北民生店、台北復興店及新竹竹北店。

延續全民同樂氛圍，TGI FRIDAYS宣告，自3月5日起每周三全台18家分店點購經典碳烤豬肋排，不分全份、半份及口味，皆享買一送一，最高省下超過千元。

▲肯德基應援優惠。（圖／業者提供）

肯德基也祭出「3大觀賽優惠碼」，包括「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻4個特價399元」、「咔啦脆雞2塊+原味蛋撻1個+小杯無糖茉莉綠茶1杯特價139元」，以及「買原味蛋撻禮盒送雞塊特價205元」，內含原味蛋撻6個+上校雞塊4個」，最低可享62折起優惠，2月18日起至2月24日限時開跑。

期間加碼於外送、線上預訂快取祭出「雙色轉轉QQ球買1送1」；至3月3日前PK APP則還有「4塊上校雞塊買1送1」，數量有限、送完為止。

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