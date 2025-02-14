日本哈利波特專賣店插旗台北　3月進駐南港LaLaport

▲哈利波特周邊專賣店「Harry Potter- Mahou Dokoro」。上圖為日本分店示意圖。（圖／ベネリック株式会社，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

拉近台灣民眾與魔法的距離！來自日本的哈利波特周邊商品專賣店「Harry Potter- Mahou Dokoro（哈利波特–魔法之地）」，在日本成功拓展後，決定首度於海外開設常設型店鋪，並於今年3月進駐南港 LaLaport。

全球最具影響力的奇幻文學作品《哈利波特》自1997年首部原著小說出版至今風靡全球，書中的魔法世界讓人嚮往，而相關周邊專賣店「Harry Potter - Mahou Dokoro」，以「更貼近魔法世界」為概念，希望能提供一個隨時隨地都能感受魔法世界魅力的場所。

▲▼哈利波特周邊專賣店Harry Potter- Mahou Dokoro以販售各種官方周邊商品為主。圖僅為示意圖。

首間實體店自2022年在東京赤坂開幕後備受喜愛，店內以「哈利波特」及「怪獸與牠們的產地」系列電影為靈感，販售包括魔杖、長袍、首飾、盲盒系列等多樣商品，吸引無數粉絲朝聖。

現在不用遠跑，「Harry Potter - Mahou Dokoro」宣布海外首店就選在台北，店鋪將延續日本店鋪設計風格，販售以作品為靈感打造的商品，滿足哈利波特粉絲對魔法小物的期待，將魔法元素融入生活，更近距離感受魔法世界的魅力。