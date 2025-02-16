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手搖飲「11款新飲品」齊發！有大甲芋頭飲、金萱茶系列

▲▼發發The Far Far Farm推出11款新品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發春季推出11款新品。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

主打優格飲的手搖飲品牌「發發The Far Far Farm」春日限定飲品齊發，一口氣推出11款新品，包括5款優格飲、4款金萱茶系列以及2款芋泥飲品，2月17日起於全門市上市。

發發推出11款新品，其中，經典優格飲有全新5種口味，包括吃得到珍珠芭樂果肉的「青青芭樂優格」、加入滿滿葡萄柚果粒的「紅柚啵啵優格」；加入寒天蒟蒻增添咀嚼口感的「葡萄啵啵優格」、「荔枝海鹽啵啵優格」，以及蘋果結合百香果的「蘋果百香優格」，售價80元起；2月17日至2月23日凡來店或使用你訂線上點餐可享「買5送1」優惠。

▲▼發發The Far Far Farm推出11款新品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲同步推出金萱茶系列。

同步推出4款金萱純茶，選用金萱茶做為核心打造輕重分明的茶飲選擇，包括茶韻清爽帶有清新茶香的「柔香青金萱」、「芽香綠金萱」，口感清甜滑順；「濃韻焙金萱」及「厚韻紅金萱」茶韻厚實，適合喜歡茶感較重的純茶控，售價35元起；2月17日起凡加入發發官方LINE好友即可領取「發發金萱茶買1送1」優惠券。

▲▼發發The Far Far Farm推出11款新品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲還有2款芋頭聯名新品。

還有2款芋泥新品，特意找來大甲鎮瀾宮聯名推出，「芋來芋發優格」是選用大甲芋頭以低糖熬煮成綿密芋泥搭配發發招牌優格；「富芋黑糖牛奶」則是芋泥鮮乳與黑糖醬的組合，售價80元起。以上新品將於2月17日起在全門市上市。

▲▼萬波島嶼紅茶首度推出草莓系列飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波首度推出草莓系列飲品。（圖／記者蕭筠攝）

另，萬波近日首度推出草莓系列飲品，使用現採新鮮大湖草莓以急速冷凍技術鎖住果香及酸甜感，「搖搖草莓」是草莓搭配檸檬汁、綠茶的組合，每一口都能喝到果香交織茶香、清爽不甜膩，售價60元起；「草莓牛奶」則結合草莓酸甜香及牛奶的醇厚口感，售價66元起，全門市都能喝到。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 發發The Far Far Farm 萬波島嶼紅茶

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