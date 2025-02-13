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買一送一剩明天！火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城　390元起吃到飽

▲明天還有買一送一！火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城。（圖／荿蒔敘提供）

▲火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城。（圖／荿蒔敘提供）

記者黃士原／台北報導

繼複合式咖啡廳「勺日」、新亞洲風味創意料理餐廳「TOK盡興食光」後，台元紡織旗下「蒔慕」團隊再推出火鍋品牌「荿蒔敘」，昨日正式進駐裕隆城，同時祭出多重優惠，2月14日前買一鍋送一鍋，2月15日至2月27日4人同行1人免費，3月則是新店人享兩人同行送豬五花1份。

荿蒔敘是台元紡織旗下「蒔慕」團隊新推出的火鍋品牌，品牌名「荿蒔」取自「誠實」的諧音，以艸字頭象徵食材與土地的緊密連結，部分選用小農契作食材，將新鮮作物從產地直送餐桌，「敘」則是代表著聚會與敘舊的意義，店內裝潢以溫暖木質調空間與柔和燈光，打造令人舒適放鬆的用餐環境。

▲明天還有買一送一！火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城。（圖／荿蒔敘提供）

▲荿蒔敘湯底有9種可選，上圖為滋補養生藥膳鍋。（圖／荿蒔敘提供）

荿蒔敘湯底有日式柴魚、蔬菜養生昆布、滋補養生藥膳、田園番茄時蔬、慢燉胡椒豬肚、懷舊汕頭扁魚、招牌銷魂麻辣、香濃起司牛奶、和風壽喜燒，除了前2種免費，其他則需加價59元或79元。

▲明天還有買一送一！火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城。（圖／荿蒔敘提供）

▲主餐共有23種套餐可選擇，左為頂級A5和牛，右為極上牛小排。（圖／荿蒔敘提供）

主餐共有23種套餐可選擇，平價主餐有390元的特選豬五花，490元的特選牛五花、極品上等豬、鮮嫩去骨雞腿，其他還有手切松阪豬、極上霜降牛、特選嫩煎羊、頂級A5和牛、單人海陸套餐、雙人海陸套餐等，價格590元至1980元。

▲明天還有買一送一！火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城。（圖／荿蒔敘提供）

▲只要在荿蒔敘開鍋，就能無限享用自助吧上供應的各種食材。（圖／荿蒔敘提供）

此外，只要在荿蒔敘開鍋，就能無限享用自助吧上供應的各種食材，包括新鮮茼蒿、小白菜、青江菜、菠菜等小農蔬菜，以及白精靈菇、玉米筍、玉米、火鍋餃類。飲料吧的碳酸飲料機、咖啡機、烏梅汁、日式煎茶、美祿可可、鳳梨果醋、可爾必思芒果冰沙、草莓霜淇淋也能喝到飽。

慶祝開幕，荿蒔敘祭出5大優惠，2月14日前可享鍋物買一送一（每日午餐11:00-13:00、晚餐17:00-21:30各限20組顧客）；2月15日至2月27日，4人同行開鍋即享1人免費（贈送以價低者計）；3月1日至3月31日，新店區居民出示身分證件，可享兩人同行送豬五花1份（兩人中一位為新店居民即可）；4月30日前用餐後留下Google評論，還可獲得1份「白蝦（3隻）」；加入會員享「6大好禮（霸王草蝦兌換/100元折價/豬五花加量升級/蛤蜊加購優惠/湯底升級）」，消費累積點數可兌換商品。

▲王品集團旗下的麻辣鍋「青花驕」，年後繼續放送好禮，即日起到2月28日，到官方Line參加互動遊戲，直接送千元吃鍋金。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下的麻辣鍋「青花驕」，年後繼續放送好禮，即日起至2月28日，到官方Line參加互動遊戲，直接送千元吃鍋金外，還能現抽1638元雙人套餐券、招牌綜合丸、豬梅花等贈菜券。3月16日前則新推椒心戀雙人套餐，套餐另附義大利波特嘉果溢粉紅氣泡葡萄酒、玫瑰造型檸檬塔。

關鍵字： 美食雲 荿蒔敘 火鍋

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