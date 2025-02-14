手搖飲「情人節優惠」懶人包！可不可、TEA TOP全買1送1

▲手搖飲情人節優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今（14）日是浪漫西洋情人節，《ETtoday新聞雲》整理各大手搖店祭出的「情人節優惠」，不僅有甜蜜草莓飲、濃郁可可系列買1送1，還有飲料現折14元、配料券限量領等好康，小確幸一次看。

●KUNG FU TEA 功夫茶

功夫茶今（14）日於全門市祭出「草莓慕斯買1送1」優惠，每人限購1組，各店數量有限、送完為止；2月16日起至3月31日加碼凡購買「草莓慕斯」搭配「百香羅勒子」、「黑糖波霸奶茶」、「岩葉紅茶拿鐵」3選1可享109元組合優惠。

●TEA TOP第一味

TEA TOP今（14）日於全門市祭出「2大飲品同品項買1送1」優惠，優惠品項包括「戀人可可」、「特濃可可」，每人限購2組。

●CoCo

CoCo今（14）日於全門市祭出「杯杯現折14元」限定優惠，須使用官方LINE線上領券或使用你訂系統領券，每人可領2張，可使用於2杯飲品，數量有限，送完為止。

●顏太煮奶茶

顏太煮奶茶今（14）日於全門市祭出「月老桃氣冰茶加10元多1杯」優惠，每人限購1組。

▲迷客夏茶拿鐵系列祭出2杯特價99元優惠。

●得正

得正即日起至2月17日祭出「2大飲品買1送1」，優惠品項包括「輕烏龍」、「焙烏龍奶茶」，只要使用外送平台foodpanda即享優惠，詳細活動內容依平台為主。

●迷客夏

迷客夏即日起至2月19日於全門市祭出「茶拿鐵2杯99元」組合優惠，限大杯同品項且糖、冰須相同，每人限購2組；至2月18日前加碼於迷點點推配料券免費送好康，只要購買「就是蜂蜜系列」任1杯，就送15元電子配料券1張，買2杯送2張，依此類推，限量2萬份送完為止。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶即日起至2月25日祭出「胭脂系列買1送1」優惠，優惠品項有「胭脂紅茶」、「胭脂冷露」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，每帳號每日限用優惠1次，優惠品項最多買3送3，各門市售完為止；Uber One會員加碼可享胭脂歐蕾買1送1。

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起至2月28日祭出「大杯茉香綠茶買1送1」優惠，只要使用外送平台foodpanda即享優惠，且不限購買杯數，詳細優惠內容依平台為主。

●萬波島嶼紅茶

萬波即日起至2月25日祭出「2大飲品同品項買1送1」優惠，優惠品項有「萬波奶茶」、「島嶼檸檬茶王」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

●五桐號

五桐號即日起至3月31日祭出「蜜春后奶茶買1送1」優惠，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠；至2月19日前還有「蜜桃冰茶凍飲買1送1」。