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鄰近花季2飯店優惠！泡湯+午茶1950元　住山景房包早餐贈樂園票

▲北投三層崎花海1/17開幕。（圖／公園處提供）

▲北投三層崎花海1/17開跑後，展期到3/31為止。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春暖花開之際，北市就有被譽為「台版富良野」的北投三層崎花海，以及僅限10天的士林官邸鬱金香展，鄰近飯店分別祭出一日遊和一泊一食贈樂園門票專案，準備賞花的民眾可以作為參考。

▲北投麗禧一日遊主打雙人湯屋搭配下午茶，每人1,950元。（圖／業者提供）

▲北投麗禧一日遊主打雙人湯屋搭配下午茶，每人1,950元。（圖／業者提供）

北投麗禧酒店
北投麗禧酒店緊鄰陽明山國家公園，以及北投三層崎花海，可就近欣賞百花盛開的爛漫春景。對此，業者即日起推出一日遊專案，雙人使用獨立湯屋及水岸茶屋下午茶，每人1,950元，悠哉享受舒緩身心的午後。

▲北投麗禧一日遊主打雙人湯屋搭配下午茶，每人1,950元。（圖／業者提供）

▲旅客可選擇三款別具特色之獨立湯屋，雙人共享天然溫潤的白磺溫泉。（圖／業者提供）

北投麗禧一日遊主打雙人湯屋搭配下午茶，每人1,950元，旅客可選擇三款別具特色之獨立湯屋，雙人共享天然溫潤的白磺溫泉，緩解步行賞花的腿部疲勞；在美湯療癒後，於水岸茶屋享用麗禧特色桂花樹下午茶，縮小版桂花樹是以麗禧細膩的「桂花服務精神」為發想打造，每一座都是工匠以原木純手工製作，乘載著主廚規劃的多款創意鹹甜小點。

▲北投麗禧一日遊主打雙人湯屋搭配下午茶，每人1,950元。（圖／業者提供）

▲於水岸茶屋享用麗禧特色桂花樹下午茶。（圖／業者提供）

雙人一日遊專案中，餐飲也可選擇午餐到歐陸餐廳享用法式套餐，主餐可選擇「慢燉澳洲巧克力和牛臉頰」或「季節鮮魚/馬賽海鮮醬汁」，每人2,630元；若單人想來，首選露天風呂搭配水岸茶屋午間餐點，專案價2,100元，可於挑高9米、占地百坪的露天風呂，暢享溫泉池、冷水池、冰水池、烤箱、蒸氣室、溫泉石板浴等舒適休憩設施。

▲北投麗禧一日遊主打雙人湯屋搭配下午茶，每人1,950元。（圖／業者提供）

▲挑高9米、占地百坪的露天風呂，暢享溫泉池、冷水池、冰水池、烤箱、蒸氣室、溫泉石板浴。（圖／業者提供）

即便沒開車，北投麗禧也提供免費接駁車，能選擇在捷運北投站或新北投站上下車。

▲台北士林萬麗酒店尊貴山景客房。（圖／業者提供）

▲台北士林萬麗酒店尊貴山景客房。（圖／業者提供）

台北士林萬麗酒店
士林萬麗酒店就在士林官邸後門出口外側，目前正值士林官邸鬱金香展，賞完花可以步行到飯店休息。對此，士林萬麗酒店官網祭出系列住房專案，入住尊貴山景客房7,699元（含稅及服務費），且包含翌日2客成人加1位孩童早餐，另加贈2張兒童新樂園門票或2張台北市立美術館門票，入住期間從即日起至2月27日。

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