2025台灣燈會四大特色市集邊吃邊逛　掌握進擊的巨人最佳視角

▲從「多元市集」仰望「進擊的巨人」燈座，可以獲得震撼的視覺效果。（圖／桃園市政府提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導

2025台灣燈會已於2月12日盛大展開，除了雙展區、超過300組壯麗的燈飾藝術外，不可錯過的亮點之一就是結合在地文化與創意的特色市集。桃園市政府共規劃了四個市集，遍布A18「主燈展演場」及A19「光的遊戲場」展區，匯聚桃園知名品牌、職人手作、美食小吃及文創商品，更融入周邊燈區，設置豐富裝置藝術與光環境視覺，讓遊客在購物與品味美食的同時，也能欣賞到獨特的燈光藝術作品。

鄰近A18主燈展演場的「桃園好農市集」，特別邀請桃園市農村再生社區、青農、獲獎農民及傑出農友等，共同進行農產品展售與促銷宣傳，展現台灣農村再生成果，並行銷在地特色農產品，讓遊客帶回最道地的桃園農產伴手禮。市集周邊更設置精美裝置藝術與光環境佈置，運用桃園在地農產元素，如水蜜桃、漁貨、綠竹筍等，並搭配桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥，打造充滿童趣與富有在地特色的藝術作品。

▲「桃園好農市集」運用農產元素，並結合桃園吉祥物「ㄚ桃」，打造精巧藝術作品，邀請大家前來採購桃園在地優質農特產伴手禮。

與好農市集相隔不遠的「吞食天地」，則是匯集創新特色料理與桃園在地小吃的美食天堂。入口意象呼應金蛇年，運用球燈串聯成經典遊戲「貪吃蛇」造型，搭配霓虹燈構成的食物圖案，營造趣味氛圍。市集中設有霓虹燈打卡牆及流星燈飾，增添時尚感與浪漫氛圍，成為網美拍照打卡的熱門景點。

▲市集周邊沿線光環境布置，打造絕美浪漫打卡景點。

相鄰A19「城市聚光燈」燈區的「多元市集」，推出融合各族群文化的美食饗宴。無論是客家美食、原住民族風味料理，或是來自世界各地的新住民美食，都能滿足不同口味的需求，為饕客們帶來豐富的飲食體驗，也展現桃園作為國際城市的包容與活力。市集內亦設置舞台區，假日期間安排多組表演團體輪番登場，邀請大家在露營風格的座位區內與親朋好友共度悠閒時光。從「多元市集」向上仰望，更可以獲得「進擊的巨人」裝置的絕佳震撼視角！

▲2025台灣燈會共規劃四大市集，除了品嘗美食、採購在地好物，還能觀賞各市集特色燈藝作品。

「桃園好市」則以多語言與多樣化招牌風格，呈現桃園的熱情與多元魅力。除了創意獨特的料理，更集結全台20多家蔬食品牌業者，提供豐富多樣的蔬食美味，讓蔬食愛好者大飽口福。

▲台灣燈會首次規劃蔬食專區，推出多元創意蔬食，讓蔬食愛好者也能大飽口福。

為響應環保，燈會假日期間（2/15-16、2/22-23），攜帶環保餐具逛「吞食天地」、「多元市集」及「桃園好市」，即可獲得限量「週末減碳好禮刮刮樂」，抽實用家電與各式精美好禮。此外，「桃園購物節」活動至2月28日止，凡在桃園單筆消費滿300元就能參加抽獎，有機會獲得千萬現金及油電車等大獎，讓民眾賞燈之餘也能享受購物樂趣。

2025台灣燈會不僅是視覺與藝術的盛會，更是一場集結美食、文化與創意的饗宴。歡迎全國民眾2月23日前踴躍參與，共同感受台灣燈會在桃園的璀璨魅力。「台灣燈會」最新消息、燈會介紹等相關資訊請上官方網站（https://2025taiwanlanternfestival.org/）查詢。

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