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2大樂園「情人節優惠」！六福村省1486元　義大世界雙人999元

▲2025六福村金色嘉年華炫彩泡泡球池。（圖／六福村提供）

▲只要現場接吻3秒，就能以1,314元購買六福村雙人票，現省1,486元。（圖／六福村提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2大樂園也跟上情人節商機！只要現場接吻3秒，就能以1,314元購買六福村雙人票，現省1,486元；情侶想玩高雄義大世界，於現場售票亭親一下，即享雙人999元門票優惠，活動從明（14日）起至16日僅限三天。

▲2025六福村金色嘉年華炫彩泡泡球池。（圖／六福村提供）

▲2025六福村金色嘉年華炫彩泡泡球池。（圖／六福村提供）

六福村
想省荷包的情侶們注意！六福村情人節企劃「愛就在一起」活動，即日起到3月2日，情侶只要現場接吻3秒，就能以1,314元購買六福村雙人票，現省1,486元。業者補充，無論是曖昧中、熱戀中的情侶還是老夫老妻，不限性別均適用，唯獨親子不適用。

除了情人約會外，本周也是大學生寒假最後一周，凡持大專院校學生證，可享優惠價699元購票入園。

▲▼高雄義大遊樂世界。（圖／業者提供）

▲高雄義大遊樂世界明（14日）起至2月16日止，於售票亭對嘴親一下，就能享雙人999元入場。（圖／業者提供）

義大遊樂世界
高雄義大遊樂世界也在粉專上公布情人節優惠，活動從明（14日）起至2月16日止，於現場的售票亭對嘴親一下，就能享雙人浪漫價999元入場。園方補充，須兩人同時購票及入園，最後售票時間至下午3點半。

▲義大遊樂世界。（圖／義大遊樂世界提供）

▲高雄義大遊樂世界。（圖／業者提供）

另外，加碼「告白大挑戰」，這三天每日早上9點至10點在入口大聲告白說出愛，即可獲得K歌摩天輪券1張或吉祥物玩偶1隻，活動贈品每日限量，送完為止。

關鍵字： 樂園旅遊 六福村 樂園優惠 義大遊樂世界 新竹旅遊 關西旅遊 高雄旅遊 情人節優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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