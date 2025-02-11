情人節限定！2大品牌推「Pocky甜甜圈」、「愛心甜甜圈」一次看

▲Krispy Kreme攜手Pocky推3款情人節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著情人節即將到來，美式甜甜圈「Krispy Kreme」找來Pocky合作打造3款限定甜甜圈，在甜甜圈上搭配經典Pocky 餅乾棒，雙重吃法一次滿足，2月13日起正式開賣。另一甜甜圈品牌「Mister Donut」也推情人節限定愛心甜甜圈，搶攻甜蜜商機。

▲3款甜甜圈分別結合Pocky草莓棒、抹茶棒、牛奶餅乾棒增添口感。

Krispy Kreme攜手Pocky推出3款情人節限定甜甜圈，首推有著浪漫心型造型的「莓櫻蜜戀」，以草莓巧克力、Pocky草莓棒搭配櫻花卡士達內餡，口感甜蜜好吃；「抹香盈柚」內藏柚子抹茶卡士達內餡，結合Pocky抹茶棒，是款大人系口味。

「花映濃巧」則在經典糖霜甜甜圈上淋滿白巧克力，再擠上奶油乳酪佐以巧克力餅乾碎花，最後放上Pocky牛奶餅乾棒增添口感，售價皆為60元，2月13日起於全門市上市。

為歡慶新品上市，2月13日起至4月1日Krispy Kreme全門市可享「LINE好友買新品免費兌換甜甜圈&品牌小禮」、「首2日買新品送Pocky」、「限定禮盒」、「飲料套餐」、「國際婦女節享38元加購價」等多重優惠。

▲▼Mister Donut情人節限定心型甜甜圈十分浪漫。（圖／Mister Donut提供，下同）

Mister Donut也推出2款情人節愛心造型甜甜圈，「心動美莓」選用心型甜甜圈沾裹草莓可可沾醬，搭配香甜天使鮮奶油內餡，再撒上跳跳糖，最後以優格可可線條點綴；「可愛美莓」同樣以鬆軟愛心甜甜圈為基底，沾附滿滿醇厚可可沾醬，內餡則擠入濃郁可可鮮奶油，最後以莓果跳跳糖、可可線條做搭配，售價皆為60元。

▲還有2款情人節限定甜甜圈棒棒糖。

還有2款情人節限定甜甜圈棒棒糖，「雪花草莓棒棒糖」、「草莓可可棒棒糖」是把經典小波堤整顆分別裹上醇厚可可及酸甜草莓可可沾醬，再撒上草莓碎粒或閃亮雪片，十分可愛，售價皆為39元，全門市皆能買到。