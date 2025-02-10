6間被店名耽誤的美味湯圓店！元宵必吃芝麻花生流沙餡、綠豆蒜糖水

▲除了老字號或人氣湯圓專賣店，其實許多冰品、甜湯甚至鹹食店都藏著驚喜，從超經典美味紅豆湯湯圓、包著流沙內餡的芝麻花生湯圓、口感爽滑的鹹湯圓到冷熱冰湯圓，讓元宵節想要吃湯圓保有儀式感的人，有更多不同的選擇。



圖文／鏡週刊

還記得學生時期的我，總要過完元宵節，才能心甘情願告別慵懶的寒假時光。而吃碗美味又暖心的湯圓，就成為我的收心操。除了老字號或人氣湯圓專賣店，其實許多冰品、甜湯甚至鹹食店都藏著驚喜，從堅持純手作、各種無敵配料到制霸甜湯，讓我不禁感嘆，原來湯圓高手在民間。

一、豆夫人：紅豆湯芝麻湯圓

開在台北民生社區的「豆夫人」，是紅豆控絕對不能錯過的甜品店。老闆娘葉太太來自屏東萬丹，從小就深諳紅豆滋味。八年前，她將這份對紅豆的熱情轉化為一碗碗暖心的紅豆湯，深受食客喜愛。葉太太分享，煮紅豆湯的祕訣在於反覆的燜煮過程，讓豆沙香氣充分釋放，湯頭濃稠卻不糊爛，每口都能嘗到紅豆的顆粒感，搭配Q彈小湯圓或芝麻湯圓，更是美味加成。

▲豆夫人的「紅豆芝麻大湯圓」能喝到粒粒飽滿、湯汁濃郁的美味紅豆湯，再咬一口包著芝麻餡的大湯圓，超滿足。（80元／份）

除了經典紅豆湯，豆夫人的「桂圓薑汁豆花」也是招牌。嚴選南投信義鄉的老薑與彰化員林的桂圓，熬煮出濃郁香醇的薑汁，和滑嫩的豆花一起入口，暖心又暖胃，難怪常常到傍晚就供不應求。

▲淋上濃郁薑汁的「桂圓薑汁豆花」，帶著桂圓甜香，冬季經常提早賣完。（80元／份）

豆夫人 地址：台北市松山區健康路168號1樓

電話：02-2742-3291

營業時間：11：00～21：00

刷卡：不可。不收服務費。

二、六順豆花：手工大小湯圓

位在台北新東街的「六順豆花」，是在民生社區經營20多年的冰品店，雖然店名有豆花二字，但大部分食客都是為網路上爆紅的芋泥火山冰而來。但經常上門的熟客都知道，六順的芝麻、花生包餡湯圓和小湯圓才是隱藏版驚喜。

▲「花生湯加綜合湯圓」的湯圓外皮軟Q，包著香濃花生與芝麻流沙餡，湯圓控不可錯過。（110元／份）

▲「冰火芋泥芝麻湯圓」能一次獲得芝麻與芋泥兩種招牌甜點交融的雙重享受。（100元／份）

周老闆親自調配糯米糰與餡料製作的湯圓，外皮細緻軟綿不黏口、內餡香濃有味，以酒釀、紅豆湯、花生湯與麵茶等多種甜湯襯底，好吃程度根本可以原地再開一間湯圓專賣店，讓人忍不住想敲碗老闆趕快做冷凍湯圓外帶！

▲冬季寒流逼近時，點碗帶著微微酸香的「酒釀小湯圓」，既暖胃又暖心。（90元／份）

▲「芋泥麵茶牛奶冰」撒上慢火炒製的麵茶粉，融合白芝麻清香，極為迷人。（100元／份）

六順豆花 地址：台北市松山區新東街26巷1-1號

電話：02-2766-1778

營業時間：15：00～21：30，週三公休。

刷卡：不可。不收服務費。

三、豆花莊：滑嫩豆花配黑心白玉

寧夏夜市旁的「豆花莊」，不僅是觀光客的朝聖名店，也是許多台北人最愛的古早味豆花店。這家擁有近60年歷史的老店，除了豆花，湯圓和燒麻糬也深受歡迎；近年來，應客人要求推出的「黑心白玉」，更成為招牌之一。

▲豆花莊在元宵節最熱賣的「黑心白玉豆花」，兼顧想吃包餡湯圓又怕大顆容易吃飽吃膩的複雜心情。（65元／份）

店長莊雅涵說，因為許多客人喜歡吃包餡湯圓，但又擔心大顆湯圓容易吃飽又吃膩，所以特別推出這款小巧可愛的黑心白玉， Q彈外皮包裹香濃芝麻餡，搭配滑嫩的豆花和甘蔗糖水，口感豐富。

▲「紅豆湯圓湯」以濃郁湯汁與Q彈小湯圓，交織出最經典的冬日味覺。（65元／份）

除了黑心白玉，豆花莊的紅豆湯也是一大亮點。顆顆飽滿的紅豆熬煮至綿密軟糯，搭配小湯圓，是冬日裡最經典的暖心甜品。另外，這裡的粉粿也相當受歡迎，半透明的粉粿口感軟滑，帶有淡淡冬瓜茶香，是許多人必點的豆花配料。冬季限定的「燒麻糬」同樣是隱藏版美味，外皮軟糯，內裡Q彈，撒上花生和芝麻糖粉，讓人一口接一口停不下來。

▲手工製作的「燒麻糬」，只有冬天才吃得到。（70元／份）

豆花莊 地址：台北市大同區寧夏路49號

電話：02-2550-6898

營業時間：10：00～凌晨01：00

刷卡：不可。不收服務費。

四、蕭記大餛飩：現包鹹湯圓

位在台北石牌的「蕭記大餛飩」，開業40多年人氣不減。每天清晨七點開門到下午兩點打烊，店內幾乎座無虛席。據說這裡的鹹湯圓最搶手，常常沒到中午就賣光，想品嘗的人可得早點來。

▲最早賣完的「鹹湯圓」，以軟嫩外皮包入肉汁豐富的豬胛心內餡而大受歡迎。（70元／份）

老店現在由第二代三姐妹接手經營。老闆娘透露，鹹湯圓之所以如此美味，祕訣在於每日手工製作。天還未亮的凌晨三點半，她們就開始忙碌，將新鮮的豬胛心肉剁成細末，再包入軟嫩湯圓皮中。這份堅持，造就蕭記鹹湯圓的獨特口感，入口即化、肉香四溢。

▲「大餛飩」的內餡簡單，吃的是豬肉餡的飽滿口感與香氣，搭配油蔥酥與青菜清湯，純粹而美味。（70元／小份）

蕭記的大餛飩也很受歡迎，薄透的餛飩皮包入飽滿肉餡，搭配撒上油蔥酥與青菜的清澈湯頭，簡單卻美味。食量不大又貪心的我，每次來都會點碗鹹湯圓加餛飩，一次滿足兩種願望。

▲「肉圓」雖為油炸，但口感清爽，會淋上店家自製的米醬、海山醬和醬油膏。（50元／份）

蕭記大餛飩 地址：台北市北投區裕民一路40巷21號

電話：02-2822-4837

營業時間：07：00～14：00，週一公休。

刷卡：不可。不收服務費。

五、皇統冷熱冰：綠豆蒜糖水配超Q湯圓

位於桃園的「皇統冷熱冰」，創辦人劉老闆來自屏東，曾是速食業的佼佼者，20多年前選擇轉戰冰品事業，透過對配料與糖水的講究，讓每種冰品配料都展現出食材最原始美味的魅力，也將南部的冰品文化完美移植到北部。

▲皇統的「招牌冷熱冰」盛滿獨特的綠豆蒜糖水與花生、芋頭、紅豆、大小湯圓等配料。（70元／份）

為了製作出他心中完美的「冷熱冰」，劉老闆創業初期不僅三不五時就到屏東潮州的冷熱冰名店試味道，也從煮製配料過程中發現，必須從原料的品質與貨源著手，最後終於尋覓到合適廠商，能穩定供應大甲芋頭、北港花生、萬丹紅豆等台灣優質食材，搭配特製綠豆蒜糖水，每口都吃得到芋頭的綿密、花生的鬆軟及紅豆的細膩香甜，加上口感Q彈的大小湯圓，呈現出令人驚豔的吃冰體驗。

▲「大甲芋頭湯」以原味取勝，將芋頭煮到鬆軟綿密，僅以糖水調味。（75元／份）

冬季限定的「桂圓糯米粥」，來自老客人怕冷又想在冬天吃綠豆蒜。劉老闆特別將綠豆蒜糖水經過減糖處理，再加入桂圓，不僅保留綠豆蒜的清甜，更增添一份溫暖感。「花生湯圓」與「大甲芋頭湯」也是店內經典之作，簡單的食材，卻能帶來不簡單的味蕾享受。

▲為了滿足老顧客而推出的「桂圓糯米粥」，以綠豆蒜糖水為基底改良，為冬季限定甜湯。（55元／份）

皇統冷熱冰 地址：桃園市桃園區縣府路260號

電話：03-339-5610

營業時間：11：00～21：30

刷卡：不可。不收服務費。

六、淇哥：天然彩色湯圓

同樣開在桃園的「淇哥手作好料理」，由李家三姐弟攜手經營，主打純手工製作的北部粽、水餃與湯圓，以天然食材上色的彩色湯圓與水餃成為冬季熱銷亮點。他們堅持從製作湯圓外皮、內餡到搓湯圓，全程手工製作，每顆都充滿用心與溫度。

▲「綜合大湯圓」的花生與芝麻湯圓外皮，分別以胡蘿蔔、黑芝麻上色，包入比例恰到好處的香濃內餡。（65元／份）

招牌「綜合大湯圓」有花生與芝麻兩種口味，外皮厚實軟糯，內餡比例恰到好處，很推薦與燒仙草一起享用。「彩色小湯圓」以長糯米製作，口感軟糯且較好消化；五彩繽紛的顏色則是萃取紅蘿蔔、火龍果等多種蔬果的天然色素而來，搭配紅豆湯，湯頭濃郁香甜，湯圓口感Q彈，是孩子們的最愛。

▲以長糯米製作的「彩色小湯圓」，口感軟糯且較好消化，是小朋友的最愛。（50元／份）

水餃同樣以天然色彩吸睛，皮Q有勁，有高麗菜鮮蝦、泡菜、韭菜、四季豆等六種口味，鮮蝦水餃保有蝦肉的脆口感、泡菜微辣開胃、韭菜口感濃郁卻不嗆辣。老闆娘表示，所有商品皆由弟弟手工製作，產量有限，建議提早預訂。

▲從內餡到餃皮都由老闆手作的「彩色水餃」，能一口氣吃到高麗菜鮮蝦、泡菜、四季豆等多種口味。（60元／盤）

淇哥手作好料理 地址：桃園市桃園區慈光街108號

電話：0989-626-393

營業時間：13：30～22：00，週一公休。

刷卡：不可。不收服務費。

備註：開放內用期間為每年11月1日至隔年3月31日

更多鏡週刊報導

【隱藏版湯圓1】不只有芋泥火山冰！台北民生社區「六順豆花」冬季必吃熱甜湯 濃郁芝麻香一口就愛上

【隱藏版湯圓2】紅豆控必吃！台北松山「豆夫人」冬季限定桂圓薑汁豆花、天然草莓雪花冰也超美味

【文青湯圓1】台北赤峰街純白甜品店 帥氣老闆獨愛麵茶配湯圓