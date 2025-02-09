亞尼克「京都宇治茶季」開跑！焙茶生乳捲、抹茶磅蛋糕新登場

▲「亞尼克X堀井七茗園」京都宇治茶季聯名開跑。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點品牌「亞尼克」最新「京都宇治茶季」開跑，今年再度攜手堀井七茗園打造一系列抹茶、焙茶雙茶甜點，包括經典回歸的「宇治抹茶生乳捲」、「宇治抹茶巴斯克生起司」，還有全新「宇治焙茶生乳捲」、「宇治抹茶生‧磅蛋糕」等，即日起限時開賣。

▲黑金宇治抹茶生乳捲的泡芙蛋糕體還有金箔點綴。

「亞尼克X堀井七茗園」京都宇治茶季聯名開跑，首推全新「黑金宇治抹茶生乳捲」，使用台灣高山孟宗竹竹炭粉製成泡芙蛋糕，再點綴金箔，搭配一番茶宇治抹茶結合招牌北海道奶霜的內餡，打造濃郁茶香口感。

7-11則限定販售「特黑宇治抹茶生乳捲」，以特黑巧克力泡芙蛋糕捲進宇治抹茶奶霜，經典濃郁黑可可和宇治抹茶的組合，絕對是入門必吃；以及經典回歸的「宇治抹茶生乳捲」，外層使用宇治抹茶泡芙蛋糕，包裹著滿滿宇治抹茶奶霜，最後撒上抹茶粉，入口就有清爽茶香。

▲▼今年首度推出焙茶系列新品。

今年更首度推出焙茶系列新品，使用堀井七茗園焙茶製成甜點，「宇治焙茶生乳捲」是北海道奶霜融合焙茶的組合，每一口都能吃到渾厚溫潤焙煎茶香；「宇治焙茶巴斯克生起司」則使用北海道生起司、高達熟成起司搭配宇治焙茶，半熟口感入口即化。

▲全新「宇治抹茶生‧磅蛋糕」吃得到滿滿抹茶奶霜。

▲「宇治抹茶泡芙」選用抹茶巧克力派皮塞進滿滿滿抹茶奶霜。

除外還有全新「宇治抹茶生‧磅蛋糕」，紮實的宇治抹茶磅蛋糕填滿濃郁抹茶奶霜，再以薄薄糖衣、宇治抹茶粉點綴；「宇治抹茶泡芙」則選用抹茶巧克力派皮塞進滿滿滿抹茶奶霜。

▲「茶の森-宇治抹茶派」人氣回歸。

以及2款人氣回歸「宇治抹茶巴斯克生起司」，是北海道生起司、高達熟成起司搭配宇治抹茶的組合；「茶の森-宇治抹茶派」把抹茶奶霜層層疊砌在表面，每一口都能吃到抹茶甘納許、紅豆餡、蕨餅與抹茶泡芙蛋糕的豐富口感，即日起至3月31日限時開跑。

▲beard papa’s2月限定泡芙口味為「繽紛野莓泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

另，日系泡芙專賣店「beard papa’s」2月推出「繽紛野莓泡芙」，把草莓、蔓越莓、覆盆子、黑醋栗共4款莓果製成莓果餡後結合經典卡士達，咬下的每一口泡芙都能吃到口感豐富的「繽紛野莓卡士達內餡」，還有莓果碎粒，口感酸甜好吃，每顆售價80元起，即日起至2月28日於全門市開賣或售完為止。

▲加碼吃全新限定派皮「白巧莓果耶克」。

2月加碼全新限定派皮「白巧莓果耶克」，把招牌日式泡芙裹上香濃特製白巧克力醬，再撒上酸甜的乾燥草莓碎粒增添口感，限定開放搭配經典香草卡士達及繽紛野莓口味泡芙，售價75元起，於指定門市販售。

▲2月還有季節限定回歸口味「玄米茶歐蕾泡芙」。

本月季節限定泡芙口味還有人氣回歸的「玄米茶歐蕾泡芙」，將玄米綠茶拌入經典卡士達、優質鮮奶油，製成清新玄米茶歐蕾內餡，香氣十足，售價80元起，即日起至3月31日於指定門市開賣，可搭配日式、菠蘿、法式甜圈、mini共4種派皮。