「北橫櫻花地圖」出爐！花期、地點速覽　秘境賞2千株櫻花1人50元

▲北橫沿線有各式櫻花盛開，把山頭點綴地粉嫩無比。（資料照／桃園市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

北橫櫻花季開跑，目前山櫻花開得正茂盛，在東眼山櫻花大道、小烏來等景點皆有種植，而「2025北橫櫻花地圖」已出爐，旅人不妨按圖索驥，沐浴在粉色櫻花雨中。同時，復興區的「悠然秘境小屋」種植約2000株櫻花，目前富士櫻花況約3成，一人50元清潔費即可賞花，預計2月中至月底進入最佳觀賞期。

▲隨著白梅花況進入尾聲，緊接著是代表春天的北橫櫻花季。（資料照／桃園市觀旅局提供）

桃園觀旅局局長周柏吟表示，隨著北橫白梅花況進入尾聲，接著是代表春天的北橫櫻花季，桃園觀旅局參考歷年花訊推出「2025北橫櫻花地圖」，首先盛開的是纓紅色的山櫻花，在東眼山櫻花大道、小烏來風景特定區、羅馬公路、內奎輝櫻花部落、比亞外、上高義古路步道，以及爺亨、光華櫻花故事林道等景點皆有種植。

▲接著會是復興區粉色系的富士櫻、昭和櫻、吉野櫻與千島櫻等櫻花綻放。（資料照／桃園市觀旅局提供）

觀旅局說，接著會是復興區粉色系的富士櫻、昭和櫻、吉野櫻與千島櫻等櫻花綻放，下巴陵至上巴陵地區，可以同時體驗漫步林間，呼吸高濃度負離子，一面欣賞櫻花隨風搖曳，並散下如櫻花雨的夢幻景致。

▲2025北橫櫻花季賞花地圖。（圖／桃園市觀旅局提供）



據地圖中顯示，巴陵地區中心路的富士櫻預計於2月15日至3月5日盛開，光華櫻花故事林道和中巴陵地區的櫻木花道遍植昭和櫻，還有拉拉山遊客中心周邊的吉野櫻，預估將在2月15日至2月28日開花，中心路的千島櫻預估2月25日至3月15日盛開；而拉拉遊客中心附近的千島櫻預計3月1日至3月20日盛開。民眾可關注臉書「探索北橫」瀏覽拉拉山最新花訊。

▲復興區「悠然秘境小屋」櫻花季將在2月15日登場。圖為去年2月14日富士櫻花況。（資料照／記者彭懷玉攝）

另外，「悠然秘境小屋」是復興區隱藏版賞花景點，今年櫻花季將在2月15日登場。業者指出，最上層的富士櫻開花3成，估一周後會到5-6成，入園後，往後山陡坡一直往上走約10分鐘，就能見到整片櫻花林籠罩大地，還能遠眺阿姆坪上游集水區。而咖啡廳旁的八重櫻目前綻放2成，預計2月中至228連假是園內最美觀賞期。

▲往後山陡坡往上走約10分鐘，就能見到整片櫻花林籠罩大地，還能遠眺阿姆坪上游集水區。（資料照／記者彭懷玉攝）

業主王俊偉指出，今年花季期間餐點有調整，正餐部分改以餐盒提供，包含唐揚雞咖喱飯、打拋豬肉飯、素香燴飯、培根肉醬義大利麵四種，咖啡、飲品不變，也提供鬆餅、蛋糕、炸物等。至於花季期間門票比照往年，一人酌收50元清潔費、停車一台100元。

▲悠然秘境小屋今年櫻花季更新菜單。（圖／悠然秘境小屋提供）

業主提醒，花季期間將出動交管協助指揮交通，有管制的話，代表停車場已滿，不再放行，會採一進一出的方式，到了定點後有20格停車場，建議大家共乘一台車，或是騎車前來較為方便。