飛長灘島回不來「逾300人滯留當地」　旅行社急協調包機支援

▲菲律賓皇家航空是全台唯一直飛長灘島的航司，無奈傳出故障無法載運旅客回台，導致300名乘客回不了台灣。（圖／本報資料照）

記者彭懷玉／台北報導

菲律賓皇家航空過年期間出包，原定4日回台，卻因班機故障，導致起飛時間一延再延，逾300人受困長灘島。對此，該航司總代理表示，目前已協調台灣虎航，包了兩架飛機，分別在今、明兩天各載179人回台。不過，台北市旅遊同業公會則說，旅行社的確有向虎航請求支援，但須經台、菲雙方民航局核可才能放行，這兩天要順利返台有難度。

▲菲律賓皇家航空去年12月3日才重啟直飛長灘島航線。（圖／本報資料照）



菲律賓皇家航空總代理瑞綺旅行社史先生聲稱，外交部、民航局、品保協會都有介入，目前已協調台灣虎航包機，今、明分別各載運179位旅客返台。史先生說，了解旅客對於耽誤行程感到不舒服，但旅行社有在處理，並非撒手不管。



台北市旅遊同業公會理事劉奕樑實際詢問後對《ETtoday新聞雲》表示，虎航確實有收到相關申請，不過按照規定，需由台灣、菲律賓的民航局同意才能放行，不可能說飛就飛，「這樣看來，今天旅客要回台的確有難度」。

▲菲律賓卡提克蘭機場（Caticlan Airport）。（圖／本報資料照）



劉奕樑說，旅行社均有履約責任險，但航司卻未有履約保證，遇上這種狀況，變成各單位互踢皮球狀況，倒霉的終究是消費者。

▲長灘島海天一色風光。（圖／本報資料照）



品保協會公關主委李奇嶽則認為，出門旅行難免遇到突發狀況，呼籲民眾行前記得保海外旅行不便險，參加旅行團有定型化契約的保障，關於海外滯留均有相關規定，而旅行社已協助負責旅客一宿三餐，並非兩手一攤。



另有不具名業者說，農曆年機位緊張，對於航空公司的評價，旅客不是那麼注重，加上東南亞許多外籍航空不靠譜，訂票前呼籲先查詢其評價，才不會貪小便宜吃大虧。

而布萊N 機票達人則說，據悉菲律賓皇家航空只用一台飛機在飛，飛機太少，加上應該也沒有跟其他航司簽訂合作條款，才會一出事就飛不回來，「說實在遇到這種狀況很難自保，大概就是避免買他們家的機票。」

另有旅行業者分析，一般來說，航線產生會先從包機開始，穩定客源後，再向民航局申請定期航班，依需求從一周一班到一周兩班擴增。業者說，這次菲律賓皇家航空不只有包機也提供散客購買機票，不過差別就在於自由行旅客無旅行社照顧，若不幸碰上飛機停飛，僅能自行向其他航司買機票，並辦理後續求償。

