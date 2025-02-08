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1天限定！高雄「吉伊卡哇海上遊港」明登場　路線、必拍視角曝光

▲▼高雄冬日遊樂園吉伊卡哇。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲高雄可愛的吉伊卡哇明（9日）將舉辦遊港活動。（圖／高雄市政府觀光局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄冬日遊樂園正火熱舉行中，最大吸睛亮點就是可愛的海上「吉伊卡哇」。高雄市政府觀光局表示，今（8日）起兩天會發放小提燈外，9日當天下午1點30分至4點30分期間更將舉辦「吉伊卡哇遊港活動」，粉絲可別錯過。

▲▼吉伊卡哇3隻小可愛將於2月9日集合遊高雄港。（圖／高雄市觀光局提供）

▲吉伊卡哇遊高雄港路線。（圖／高雄市觀光局提供）※點圖放大

高雄冬日遊樂園活動至今已吸引超過386萬人次，高雄市觀光局表示，2月9日的遊港活動將有吉伊卡哇與主題渡輪、遊艇及重帆一起遊港同樂，路線高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，最後回到愛河灣，歡迎民眾提前卡位，欣賞小可愛出遊的可愛畫面。

▲▼高雄冬日遊樂園吉伊卡哇。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼高雄的吉伊卡哇白天、晚上都吸引滿滿人潮。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼高雄冬日遊樂園吉伊卡哇。（圖／高雄市政府觀光局提供）

觀光局指出，除了來到愛河灣與吉伊卡哇、小八貓以及兔兔合照外，位於16-18號碼頭的遊樂園，更設置25座免費玩的遊樂設施、好玩好逛的美食市集，假日還有親子互動展演。

從今起連續兩天下午4點於16-18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）發放吉伊卡哇小提燈，民眾可到現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。觀光局提醒，小提燈排隊須本人在場，不可夜排、代排，也禁止用物品佔位及插隊，領取前一小時開始清點排隊人數，無人在場之物品將逕行移置。

關鍵字： 高雄旅遊 吉伊卡哇 高雄冬日遊樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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