補班日餐飲優惠！肋眼牛排、炭烤豬肋排全買1送1

▲餐飲補班日優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

剛結束9天的春節假期馬上又迎來補班日，餐飲業特意網羅一系列補班優惠幫打氣，不僅有牛排館祭出肋眼牛排買1送1，丸亀製麵還推10元吃烏龍麵等好康，就是要讓上班族好好慰勞自己。

▲德州鮮切牛排推12oz.肋眼牛排買1送1。

●TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS今（8）日祭出限時1天「炭烤豬肋排買1送1」，只要出示活動畫面即享優惠，每桌每次最多買2送2。炭烤豬肋排是TGI FRIDAYS最經典的招牌菜色，將整塊鮮嫩豬肋排塗上蘋果烤肉醬，再以慢火烘烤，一口咬下散發層層肉香。

●Texas Roadhouse德州鮮切牛排

德州鮮切牛排今（8）日祭出限時1天「12oz.肋眼牛排買1送1」，只要出示活動畫面即享優惠，每桌每次最多買1送1。

德州鮮切牛排選用美國USDA Choice等級牛肉，在低溫運送途中同時進行濕式熟成，再以純手工方式低溫處理，完美保留熟成的新鮮美味，針對老饕們對牛肉喜好的不同，也有自選牛排服務。

●丸亀製麵

丸亀製麵今（8）日祭出「10元吃烏龍麵」限定優惠，只要憑集食饗樂點數（丸亀集點活動）3點+10元，且搭配單點任一炸物或燙野菜即可換購中碗湯烏龍麵1碗，每人限換1次。

▲三商巧福推牛肉麵組合下殺74折。

●三商巧福

三商巧福即日起至2月9日祭出超值優惠組合，「原汁牛肉麵+現燙青菜+中杯飲料」特價179元，等同於73折優惠。

▲福勝亭補班日推2款指定套餐特價199元。（圖／三商餐飲提供）

●福勝亭

福勝亭即日起至2月9日祭出「指定單人套餐享75折」優惠，原價265元的「香酥炸腰內肉定食+胡麻豆腐」與「和風咖哩雞肉定食+胡麻玉米筍」，特價只要199元，內用還可享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加。

▲三商鮮五丼 推指定超值組合優惠享71折折扣。

●三商鮮五丼

三商鮮五丼即日起至2月9日祭出限定超值組合優惠，「爪哇咖哩菲力豬排丼+芝麻牛蒡絲+杯裝飲料」特價169元，相當於71折優惠，內用還可免費續加味噌湯。

●COLD STONE

COLD STONE即日起至2月9日祭出「中杯以上（含桶裝）冰淇淋第2件50元」優惠，冰淇淋開放口味任選，提醒不含脆餅並以價低者為優惠品項。

●敘日全日餐廳

敘日全日餐廳即日起至2月28日祭出「新春一路發活動」，只要2人同行身分證字號一起對中「168」的任2碼，即可享第2位半價優惠，平、假日與午、晚餐皆適用，若於平日用餐再享服務費全免。