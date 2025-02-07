屯京拉麵「高雄夢時代店」2／14結束營業！南部門市全關了

▲屯京拉麵高雄夢時代店宣布結束營業。（圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

繼去年收掉台南唯一南紡店後，日本連鎖拉麵店「屯京拉麵」發出最新公告表示，「高雄夢時代店」也因合約到期不續約關係，預計只營業到2月14日，消息一出湧進大批在地人不捨直呼「天啊～我最愛拉麵店～哭死」、「不要離開高雄啊」。隨著夢時代店熄燈，屯京拉麵僅剩台中以北共6間門市。

▲屯京拉麵高雄夢時代店只開到2月14日。（圖／翻攝屯京拉麵臉書粉專）

屯京拉麵於臉書粉專發出最新「高雄夢時代店結束營業公告」，關店原因為合約到期，百貨公司不再續約，故2025年2月14日為最後營業日，內文也提到屯京拉麵高雄門市於2014年11月在高雄漢神開幕，2019年10月遷移至高雄夢時代，直至現在已走過10年時光，十分感謝高雄人的支持與愛護，同步強調將持續尋找合適的展店地點。

貼文一出湧進大批網友留言「太難過了⋯從剛懷孕吃到女兒都10歲了，已經是日常了，拜託請一定要快找到新的點」、「我們家的第一名拉麵耶」、「夢時代裡面最喜歡的一家餐飲店」、「完蛋了，高雄沒地方可以吃拉麵了」、「不要吧！我好傷心」。

來自日本東京池袋的屯京拉麵，主打道地豚骨醬油風味，每日自製的粗捲麵條口感彈嚼勁十足，搭配以豬大骨，加上雞腳等材料一起熬煮，再調入特製秘方的香濃醬油提煉甜味的讓濃郁湯頭，成功擄獲拉麵迷的胃。台灣首店於2011年開幕，隨著高雄夢時代店劃下句點，屯京拉麵全台僅剩6家分店，且台中以南已無任何門市。