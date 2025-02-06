欣葉旗下「唐點小聚」宣布結束營運！2分店最後營業日曝光

▲欣葉國際餐飲旗下港點品牌「唐點小聚」宣布結束營業。（圖／翻攝唐點小聚臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

欣葉國際餐飲今（6）日宣布結束旗下「唐點小聚」港點品牌，美麗華店、新竹巨城店分別將在2月28日、3月2日正式熄燈。業者同步宣布4月將開出新型態「欣葉小聚」以及「NAGOMI和食饗宴」。

欣葉國際餐飲發出最新聲明表示，旗下以「摩登粵菜．時尚港點」定位的「唐點小聚」品牌，將於2025年3月結束品牌營運；其中，美麗華店於2月28日晚餐過後關店，新竹巨城店則於3月2日晚餐後劃下句點。

欣葉於2018年攜手香港唐宮集團打造「唐點小聚」引進台灣，以摩登用餐氛圍搭配吸睛造型料理造就獨特用餐體驗，業者表示未來將持續與香港唐宮集團保持緊密合作關係，品牌結束營運後，部分經典港式料理將透過「欣葉生活廚房」冷凍料理包呈現，消費者可於「欣葉線上風味選」網站或門市購買。

欣葉也同步釋出好消息，榮獲必比登肯定的「欣葉小聚」預計今年以不同形態進駐美麗華百貨唐點小聚原址，成為欣葉在大直商圈除了獲米其林一星的欣葉鐘菜外的第2家台菜餐廳；NAGOMI和食buffet也將在第一季以新的企劃主題進駐新光三越A8館，2店皆預計4月開幕。

▲「發肉Me個人燒肉專門店」宣布營業到2月28日。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

另外，去年5月1日開幕的「發肉Me個人燒肉專門店」，主打多樣化個人燒肉套餐最低430元起，不料官方粉專於5日發出公告表示將營業到2月28日，業者表示，營運9個多月，客單價成長30%以上，用餐時間常常一位難求，但店面太小，只有17個位置，扣掉食材、房租、人事等成本，很難做出利潤，只能忍痛關店。

「發肉Me個人燒肉專門店」規劃有17席的個人座位，皆採「面壁型」設計，省去用餐時與他人四目交會的尷尬，同時再搭配上烤漆玻璃隔板、個人專屬烤爐，打造「Me time」燒肉小天地。另外還有「請勿打擾牌」、「自助點餐」等貼心小設計，一個人吃燒肉也不會被別人打擾。