ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

欣葉旗下「唐點小聚」宣布結束營運！2分店最後營業日曝光

▲▼唐點小聚結束營業。（圖／翻攝唐點小聚臉書粉專）

▲欣葉國際餐飲旗下港點品牌「唐點小聚」宣布結束營業。（圖／翻攝唐點小聚臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

欣葉國際餐飲今（6）日宣布結束旗下「唐點小聚」港點品牌，美麗華店、新竹巨城店分別將在2月28日、3月2日正式熄燈。業者同步宣布4月將開出新型態「欣葉小聚」以及「NAGOMI和食饗宴」。

欣葉國際餐飲發出最新聲明表示，旗下以「摩登粵菜．時尚港點」定位的「唐點小聚」品牌，將於2025年3月結束品牌營運；其中，美麗華店於2月28日晚餐過後關店，新竹巨城店則於3月2日晚餐後劃下句點。

欣葉於2018年攜手香港唐宮集團打造「唐點小聚」引進台灣，以摩登用餐氛圍搭配吸睛造型料理造就獨特用餐體驗，業者表示未來將持續與香港唐宮集團保持緊密合作關係，品牌結束營運後，部分經典港式料理將透過「欣葉生活廚房」冷凍料理包呈現，消費者可於「欣葉線上風味選」網站或門市購買。

欣葉也同步釋出好消息，榮獲必比登肯定的「欣葉小聚」預計今年以不同形態進駐美麗華百貨唐點小聚原址，成為欣葉在大直商圈除了獲米其林一星的欣葉鐘菜外的第2家台菜餐廳；NAGOMI和食buffet也將在第一季以新的企劃主題進駐新光三越A8館，2店皆預計4月開幕。

▲空間搭配上烤漆玻璃隔板、個人專屬烤爐。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲「發肉Me個人燒肉專門店」宣布營業到2月28日。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

另外，去年5月1日開幕的「發肉Me個人燒肉專門店」，主打多樣化個人燒肉套餐最低430元起，不料官方粉專於5日發出公告表示將營業到2月28日，業者表示，營運9個多月，客單價成長30%以上，用餐時間常常一位難求，但店面太小，只有17個位置，扣掉食材、房租、人事等成本，很難做出利潤，只能忍痛關店。

「發肉Me個人燒肉專門店」規劃有17席的個人座位，皆採「面壁型」設計，省去用餐時與他人四目交會的尷尬，同時再搭配上烤漆玻璃隔板、個人專屬烤爐，打造「Me time」燒肉小天地。另外還有「請勿打擾牌」、「自助點餐」等貼心小設計，一個人吃燒肉也不會被別人打擾。

【你可能也想看】

►微熱山丘超夯「草莓蘋果酥」回來了！吃得到滿滿糖漬青森蘋果餡
►三商炸雞桶新春限定「買1送1」　棒腿、咔啦雞柳任選
►每杯貴5元！「得正」宣布漲價　紅茶鮮奶、甘蔗春烏龍全變貴

關鍵字： 歇業 唐點小聚 發肉Me個人燒肉專門店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

推薦閱讀

雙北「2大粉嫩櫻花海」迎滿開！

雙北「2大粉嫩櫻花海」迎滿開！

台南新營波光節亮點搶先看　有天鵝湖水幕投影

台南新營波光節亮點搶先看　有天鵝湖水幕投影

北海道溫泉住宿6大推薦！

北海道溫泉住宿6大推薦！

欣葉旗下「唐點小聚」宣布結束營運

欣葉旗下「唐點小聚」宣布結束營運

超商發熱衣、暖暖包半價！咖啡買1送1

超商發熱衣、暖暖包半價！咖啡買1送1

「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名2／10開跑

「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名2／10開跑

2399元起！盤點「9飯店情人節專案」

2399元起！盤點「9飯店情人節專案」

《孤獨的美食家》也朝聖的酸菜白肉鍋

《孤獨的美食家》也朝聖的酸菜白肉鍋

八方雲集推新品！「梁師傅排骨麵」全門市開賣

八方雲集推新品！「梁師傅排骨麵」全門市開賣

COLD STONE藍莓冰淇淋睽違5年回歸

COLD STONE藍莓冰淇淋睽違5年回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2025台灣國際熱氣球嘉年華日期出爐

士林官邸鬱金香展有13萬株花、8展區

「台北最難訂羊肉爐」就開在自家車庫

住礁溪捷絲旅每人1125起送早餐吃到飽

發肉Me個人燒肉專門店2／28熄燈

東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」開放自由入園

八方雲集推新品！「梁師傅排骨麵」全門市開賣

沖繩最新「JUNGLIA叢林樂園」7/25開幕

喝得正變貴了！漲幅最多5元

「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名2／10開跑

熱門行程

把握最後光影時刻 感受粼光魅力

光影祝福進入最終倒數！趕快抓住這個新年尾聲，來北港拍下最美的光影回憶，錯過就等明年！

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

雙北「2大粉嫩櫻花海」迎滿開！

台南新營波光節亮點搶先看　有天鵝湖水幕投影

北海道溫泉住宿6大推薦！

欣葉旗下「唐點小聚」宣布結束營運

超商發熱衣、暖暖包半價！咖啡買1送1

「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名2／10開跑

2399元起！盤點「9飯店情人節專案」

《孤獨的美食家》也朝聖的酸菜白肉鍋

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366