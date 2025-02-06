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「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名！咖波蛋糕卷超Q　還有3款限量周邊

▲▼ 「壽司郎X貓貓蟲咖波」攜手展開為期28天的聯名活動。（圖／壽司郎提供）

▲「壽司郎X貓貓蟲咖波」攜手展開為期28天的聯名活動。（圖／壽司郎提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

最萌店長出沒！台灣壽司郎找來台灣原創IP「貓貓蟲咖波」合作推出限時28天聯名活動，不僅有2款獨家餐點，還有3款限量周邊等搜集，2月10日起正式開跑；3家門市也變身超萌貓貓蟲咖波主題店，讓鐵粉可以拍照打卡。

▲▼ 「壽司郎X貓貓蟲咖波」攜手展開為期28天的聯名活動。（圖／壽司郎提供）

▲首推2款限定餐點有「咖波愛吃肉3貫」、「咖波蛋糕捲」。

▲▼ 「壽司郎X貓貓蟲咖波」攜手展開為期28天的聯名活動。（圖／壽司郎提供）

▲點咖波愛吃肉3貫還能獲得角色插卡特典。

「壽司郎X貓貓蟲咖波」展開為期28天的聯名活動，首推2款限定餐點，以愛吃肉的咖波為主軸推出含有鹽味牛排、叉燒、橙醋蘿蔔泥雞胸的「咖波愛吃肉3貫」，售價60元；以及濃郁可可戚風蛋糕捲入生乳夾餡的「咖波蛋糕捲」，售價90元，搭配咖波包裝，十分可愛，2月10日至3月9日聯名期間只要點購咖波愛吃肉3貫就能獲得角色插卡特典，全套共7款，送完為止。

▲▼ 「壽司郎X貓貓蟲咖波」攜手展開為期28天的聯名活動。（圖／壽司郎提供）

▲▼聯名周邊有咖波趣味大貼紙、咖波店長A5資料夾。

▲▼ 「壽司郎X貓貓蟲咖波」攜手展開為期28天的聯名活動。（圖／壽司郎提供）

同步推出3款周邊小物，2月10日起凡於門市內用單筆發票金額滿800元，即可獲得「咖波趣味大貼紙」1張，全套共10款，全台限量50000張，送完為止；外帶限定滿額贈活動同樣於2月10日開跑，至全台門市外帶單筆發票金額滿500元（飲料、醬油、甜醬除外），即可獲得「咖波店長A5資料夾」1個，不累贈，全台限量27000個，送完為止。

▲▼ 「壽司郎X貓貓蟲咖波」攜手展開為期28天的聯名活動。（圖／壽司郎提供）

▲超可愛壓克力小立牌全套有8款。

第2波周邊商品加價購活動則將從2月17日登場，只要在全台門市內用單筆發票金額滿500元，即可以150元加購「萌抱壽司×《貓貓蟲咖波》壓克力小立牌」1個，單筆最多可加購2個，全台限量30000個，售完為止，全套共8款，款式隨機恕不挑款。

▲▼ 「壽司郎X貓貓蟲咖波」攜手展開為期28天的聯名活動。（圖／壽司郎提供）

▲全台3間壽司郎也變身貓貓蟲咖波超萌主題店。

還有3間貓貓蟲咖波超萌主題店，特別結合了壽司郎和咖波的各式獨家圖案，展現咖波不同的可愛面貌外，還有狗狗、兔兔、小雞等角色也會同步現身，2月10日起至3月9日只在「新北新店中興路店」、「台中北屯松竹店」、「高雄義享天地店」登場。

▲▼頂呱呱首次跨界合作藝術聯展《藤ちょこ》。（圖／業者提供）

▲頂呱呱中崙店跨界合作藝術聯展《藤ちょこ》。（圖／業者提供，下同）

另外，台灣速食品牌「頂呱呱」中崙店近日則找來藝術聯展《藤ちょこ》合作，於門市展示被譽為「極彩的魔術師」繪師藤ちょこ的夢幻世界，此次策展概念圍繞著「四季織物」，作品分為百花、透光、電子、角色共4大主題，展覽空間部分1樓為周邊商品販售區，提供多款全台獨家首賣商品，2樓則打造成華麗用餐空間及沉浸式體驗大螢幕，還原多幅藤ちょこ畫作場景。

▲▼頂呱呱首次跨界合作藝術聯展《藤ちょこ》。（圖／業者提供）

▲同步推出2款聯名新品。

同步以紫藤為靈感推出2款聯名新品，「紫藤QQ球」是選用飽滿紫薯現炸而成，口感軟Q彈牙，售價85元；「藍莓紫蘇雪泥」則是藍莓搭配紫蘇打成雪泥，口感酸甜，售價75元；並推出「藤ちょこ聯名套餐」，內含呱呱包1個、原味雞腿1隻、紫藤QQ球1份及藍莓紫蘇雪泥1杯，特價250元，買還送「精美小卡」1張，送完為止。

●頂呱呱Ｘ藤ちょこ《藤色巡展 in Taipei》主題餐廳活動資訊
活動日期：1月24日至3月31日
店家地點：台北市松山區八德路三段206號（頂呱呱中崙店）
營業時間：每日11:00-20:30
※1F商售區（12:00開始）
※2F用餐區（開放至20:00）

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