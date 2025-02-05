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士林官邸鬱金香展2／13開跑！13萬株、8展區先看　最美花期曝

▲「2024士林官邸鬱金香季」將於明（22日）起開展，不過近日連續高溫逼得花提前綻放，目前已盛開8成,士林官邸鬱金香。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024士林官邸鬱金香展。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

當季除了櫻花，接下來還有鬱金香綻放！「2025士林官邸鬱金香展」將在2月13日至2月23日登場，今年展出超過13萬株、30種來自荷蘭及日本的鬱金香，並以「愛的遇藝」為主題，打造出8大異國展區，搭捷運從士林站出站步行800公尺，就能巡遊在春意盎然的美好光景。

▲2025士林官邸鬱金香展地圖。（圖／公園處提供）

▲士林官邸每年2月中下旬展出鬱金香展。（資料照／公園處提供）

2025士林官邸鬱金香展以「愛的遇藝」為主題，由公園處精心打造8大展區，從大門口的「愛在荷蘭」開始，陸續抵達「情定礪波」、「L.O.V.E」、「香戀土耳其」、「邂逅義大利」、「詩情花意」等8大展區，亮點包括融入一千零一夜的「阿拉丁神燈」、義大利「茱麗葉之家」元素，輕鬆穿越到不同國度，體驗置身愛情中的浪漫氛圍。

▲2025士林官邸鬱金香展地圖。（圖／公園處提供）

▲2025士林官邸鬱金香展地圖。點圖放大（圖／公園處提供）

公園處表示，今年度展期適逢西洋情人節，特別以「愛情」、「異國」及「藝術」為概念，把荷蘭、日本、土耳其、義大利等國的愛情文化融入各展區，透過花藝與各國愛情文化，串連起人與人之間的關係，民眾可以透過經典愛情名句，體會被歐洲人譽為「魔幻之花」的魅力。

▲「2024士林官邸鬱金香季」將於明（22日）起開展，不過近日連續高溫逼得花提前綻放，目前已盛開8成,士林官邸鬱金香。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「情定礪波」展區以日本文化為主軸。（資料照／記者彭懷玉攝）

此外，公園處也持續與台灣3E美術會理事長王馨敏合作，呈現「看見花開2025」，於八角亭展區聚焦在5件深具個人情感與自然意象的作品，包含《看見花開－士林官邸》、《月令圖》、《秘密花園》、《玫瑰心事》及裝置藝術《蝴蝶來了》，藉此感受藝術的薰陶。

▲「2024士林官邸鬱金香季」將於明（22日）起開展，不過近日連續高溫逼得花提前綻放，目前已盛開8成,士林官邸鬱金香。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公園處透過種植技術的改良與冷藏處理，並選用荷蘭及日本的鬱金香，讓身處台灣的我們也能看見鬱金香綻放。（資料照／記者彭懷玉攝）

公園處表示，鬱金香為典型的溫帶作物，今年因為氣溫較低，預計最美的花期落在2月17日那周。同時，由於鬱金香對冷涼氣候尤為依賴，卻在亞熱帶的台灣能綻放出迷人風采，實際上是透過種植技術的改良與冷藏處理的輔助，且特地選用來自荷蘭及日本的鬱金香，盛開的鬱金香不僅是自然與科技相融的奇蹟，也是台灣園藝技術的展現。

2025士林官邸鬱金香展~ 愛的遇藝
展期：2月13日至2月23日
地點：士林官邸公園大門口綠地、露天音樂座節點、主題園區、西式庭園、中式庭園、踏青區、八角亭及穹頂花海
開放時間：上午8點至下午7點

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 2025士林官邸鬱金香展 情人節 鬱金香

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