無老鍋永康店開幕了　2／9前內用消費滿額送牛肉與芒果青

▲無老鍋永康店開幕了。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

疫情期間收掉市民店、新生店的無老鍋，繼去年新開出台北信義店之後，永康店昨天（3日）正式開幕，品牌同時祭出好康優惠，2月9日前，內用單筆消費滿650元，就送「嚴選雪花牛肉&初戀芒果青」1份。

無老鍋是鼎王旗下火鍋品牌，疫情期間收掉市民店、新生店的無老鍋，但去年開出台北信義店，全台分店增至5家，今年2月3日正式進駐永康商圈，開出第6家店「永康店」，地點位於高記舊址改建的「永康壹號」新建案1至3樓，也是結合火鍋和手搖茶飲的複合式店型。

▲招牌麵包豆腐白湯鍋（前），使用雞骨、豬大骨、洋蔥、青蔥、薑、蒜頭等食材熬製而成。（圖／記者黃士原攝）

無老鍋用餐方式採單點，每桌低消650元，鍋底費每人159元，可享麵包豆腐與薄片鴨血免費無限續加，火鍋料與鍋底吃不完還可打包帶回家。招牌麵包豆腐白湯鍋，使用雞骨、豬大骨、洋蔥、青蔥、薑、蒜頭等食材熬製而成，再加入多樣香辛料增添湯頭韻味；無老辣香鍋則先以中藥香辛料熬製後熟成，再與清香高湯相結合。

▲冰淇淋豆腐。

▲招牌丸滑雙拼。

▲四海極鮮。

無老鍋台北永康店歡慶開幕，2月9日前內用單筆消費達650元，招待「嚴選雪花牛肉&初戀芒果青」1份，3月底前Google好評送指定飲品1杯（翡翠玉露綠/職人紅茶擇1）。全台分店也一同慶祝，2月7日前，平日內用消費達2500元，享梅花豬肉買一送一。

▲無老鍋永康店位於高記舊址改建的「永康壹號」新建案1至3樓。（圖／記者黃士原攝）

▲刁民酸菜魚首度插旗高雄，預計4月開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，2019年在台中逢甲起家的刁民酸菜魚，在台北開出3家分店後，日前正式宣布進軍高雄地區，落腳裕誠路上的五金生活百貨舊址，將打造成全台最大的旗艦店，預計4月開幕。

刁民秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後再底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。